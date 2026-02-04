李慧琼上任「大主席」後首缺席立法會　陳振英及何君堯代主持大會

立法會今天（4日）召開新一屆第四次大會，由代理主席陳振英主持，本身是全國人大常委的李慧琼由於要去北京開會，首次缺席大會會議，以及首次舉行的前廳交流會。



人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，李慧琼曾表示一年可能有4次人大常委會議同立法會「撞期」，承諾會協調好。



李慧琼上任「大主席」後首缺席立法會，陳振英代主持大會。（廖雁雄攝）

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，李慧琼首次以立法會主席身份主持大會。（鄭子峰攝）

2月4日，財政司司長陳茂波率領多名官員，出席新一屆立法會首場前廳交流會。（立法會秘書處）

李慧琼就任主席後首缺席大會 赴北京人大常委特別會議

財政司司長陳茂波率領多名官員，今天早上出席新一屆立法會首次舉行的前廳交流會，與議員討論香港如何更融入和服務發展國家發展大局，主動對接國家「十五五」規劃等。由立法會內務委員會主席陳振英主持，同日的立法會大會會議，亦由陳振英及內會副主席何君堯主持。

2月4日，立法會大會會議，主席李慧琼缺席，由內會主席陳振英主持。（立法會直播）

前一天通知議員缺席立法會大會

李慧琼離港赴京出席人大常委會議特別會議，缺席前廳交流會以及大會會議。消息指，她昨天向議員發訊息，提到日前接獲通知，須出席今天加開的人大常委會特別會議，故前廳交流會及立法會大會將由陳振英及何君堯主持，懇請議員積極參與。