李慧琼上任「大主席」後首缺席立法會 陳振英及何君堯代主持大會
撰文：潘耀昇
出版：更新：
立法會今天（4日）召開新一屆第四次大會，由代理主席陳振英主持，本身是全國人大常委的李慧琼由於要去北京開會，首次缺席大會會議，以及首次舉行的前廳交流會。
人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，李慧琼曾表示一年可能有4次人大常委會議同立法會「撞期」，承諾會協調好。
李慧琼就任主席後首缺席大會 赴北京人大常委特別會議
財政司司長陳茂波率領多名官員，今天早上出席新一屆立法會首次舉行的前廳交流會，與議員討論香港如何更融入和服務發展國家發展大局，主動對接國家「十五五」規劃等。由立法會內務委員會主席陳振英主持，同日的立法會大會會議，亦由陳振英及內會副主席何君堯主持。
前一天通知議員缺席立法會大會
李慧琼離港赴京出席人大常委會議特別會議，缺席前廳交流會以及大會會議。消息指，她昨天向議員發訊息，提到日前接獲通知，須出席今天加開的人大常委會特別會議，故前廳交流會及立法會大會將由陳振英及何君堯主持，懇請議員積極參與。
