梁振英罕與議員約見面　政界惹「跑馬仔」遐想｜政圈風聲

回歸以來，沒有一名特首能做足兩屆十年，最長的董建華出任七年半，所謂「十年魔咒」。被視為一國兩制模範的澳門，也結束特首連任的「傳統」，賀一誠只做一屆特首便換人。香港特首選舉明年開鑼，以往有意問鼎寶座的各路人馬也準備熱身，政界開始有「敏感症狀」。



《香港01》獲悉，最近有「梁粉」接觸新一屆立法會議員，為全國政協副主席梁振英安排會面，稱源於「有立法會議員希望向梁振英副主席討教十五五規劃」，即並非梁振英主動邀請，而梁亦樂意向更多議員分享，大家也不謀而合。多名收到邀請的代議士坦言心中惹「跑馬仔」遐想，惟距離開跑仍有一段長時間，政治一天都嫌長。有知情人士笑言大家「聯想太多」。



全國政協副主席梁振英出席共享基金會成立六周年活動。（陳葦慈攝）

梁振英罕與議員約見面

梁振英與議員的分享會，消息指由昔日他競選特首時，被視為「忠實梁粉」的競選辦要員劉炳章邀約，周六（31日）在由他擔任主席的「共享基金會」總部舉行。分享主題是「十五五：你可能忽略了的....」。

今年是國家十五五規劃開局之年，據了解邀約者稱「新一屆立法會有議員表示希望拜會梁振英副主席，向他討教有關國家發展大局等事宜」，經徵詢梁振英後形容對方樂意出席，但由於肩負社會及國家公務繁忙，留港時間不多，如能安排，希望能一次過更多議員參與，分享香港如何更好對接及服務國家發展大局。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，李家超與梁振英碰杯。（梁鵬威攝）

李家超去年未正面回應爭連任

現屆政府任期，明年結束。特首李家超去年中被問到會否考慮爭取競逐連任時，未有正面回應，指政府所有人都應專注當下，形容世界變幻莫測，會全力以赴完成使命和目標。不只世界變幻莫測，香港也變幻莫測。一場大埔宏福苑火災，有政界中人形容改變了不少官員的命運。

習近平連續4年「充分肯定」李家超

上月特首述職，國家主席習近平連續4年「充分肯定」李家超工作，但促港府「抓緊落實」災後工作，政界預料重建、改革、問責都是關鍵。目前，距離特首選舉仍有一年多，參考上屆選戰經驗，提名期展開後第六天，李家超才宣布參選特首。

國慶76周年，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式。李家超與梁振英出席。（直播截圖）

政界惹「跑馬仔」遐想

有政界中人預期不會太快有答案，目前都是觀望態度，但承認以往有意問鼎寶座的各路人馬也準備熱身，畢竟特首選舉明年開鑼，大家開始有「敏感症狀」。梁振英不時點評時事，去年將注意力落在政府的人才政策，曾兩周六次主動大談計劃弊端，由堵塞「考試移民」漏洞，到嚴打「假人才」，提出三方面現實拷問：「教育、醫療、住屋怎樣應付？」與勞福局局長孫玉菡隔空交鋒。

國慶76周年，李家超與梁振英出席國慶酒會。（直播截圖）

最近梁振英亦關注香港發展經濟要「戒虛務實」，提到應避免將社會大大小小的活動都隨意貼上「乜嘢乜嘢經濟」的標籤。梁振英認為，政府使用公帑時要精打細算，又強調經濟發展必須要有「分配」，才能持續發展。

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，行政長官李家超出席，三名前特首亦有到場，包括全國政協副主席梁振英都有到場觀禮。 （馬楚烽攝）

惟多名收到邀請的代議士心中惹「跑馬仔」遐想，不只一名連任的議員都笑言，十四五規劃時都未收過梁振英邀約，形容比較罕見，亦沒考究是哪一位立法會議員主動提出希望拜會梁振英。不過距離開跑仍有一段長時間，政治一天都嫌長。有知情人士笑言大家「聯想太多」。