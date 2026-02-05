立法會開局兩個月，再多一個板塊出現。議會跨黨派創科五今天（5日）組成「T5」，成員包括科創界邱達根、民建聯葛珮帆、選委界黃錦輝、工聯會李廣宇，以及經民聯黃永威。他們稱希望匯聚立法會創科力量，共同推進香港創科發展。



第八屆立法會候任議員。（夏家朗攝）

單頭、細黨醞釀另起爐灶

90名議員之中40人是「新丁」，有政黨或政團背景的繼續佔多數，達49人。不過，今屆不少議員是「單頭」或 「一人黨」，晉身議會單打獨鬥並不容易，上屆不少議員出於戰略考慮「埋堆」或自行組隊，例如「G19」、「C15+」、「A4」。其中，「G19」、「C15+」延至今屆繼續運作，「G19」不足19人也維持原名。

第七屆及第八屆立法會議員今日（9日）在立法會會見傳媒，表態協助政府處理宏福苑火災善後工作。圖為（左起）李浩然、管浩鳴、吳傑莊、李鎮強、陳凱欣、林振昇。（廖雁雄攝）

新議會「F6」加強合作

《香港01》之前報道，部分議員醞釀另起爐灶，如6名選委界議員變成「F6」加強合作，不過未是一板塊。成員包括該界別「票后」主打醫療議題的陳凱欣、社聯主席管浩鳴、主打創科的吳傑莊、自由黨李鎮強、華潤高層李浩然、勞聯主席林振昇。群組齊集社福界、勞工界、創科界、中資代表，有機會就特定議題合作。

立法會再多一個板塊出現 跨黨派創科五子組成「T5」

最新多一個板塊出現，5位具創科背景的立法會議員，包括科技創新界邱達根、民建聯選舉委員會界別葛珮帆、選舉委員會界別黃錦輝、工聯會勞工界李廣宇，以及經民聯工業界(第一)黃永威，明天（6日）中午將會舉行記者招待會，宣布正式成立「T5」組合，透過匯聚立法會創科力量，共同推進香港創科發展。「T5」議員亦會發表2026/27年度《財政預算案》聯合建議書。