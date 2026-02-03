財政預算案2026｜管浩鳴倡公僕薪酬跟通脹​　推2000元兒童醫療券

新一份財政預算案2月25日公布，選委界立法會議員管浩鳴今日（3日）與財政司司長陳茂波會面，提出多項建議，強調「社會福利、教育和醫療範疇持續增長，凸顯財政結構改革和積極研究拓闊稅基的迫切性」。重點包括建議設立每年2,000元的「兒童醫療券」、子女免稅額提升至14萬元、根據六大因素考慮公務員薪酬調整，研究設立「直資醫院」，旨在「穩住庫房」時亦平衡「紓困為民」。



管浩鳴為新一份《財政預算案》提五大方面建議。（夏家朗攝）

兒童醫療券與稅務優惠並行​

管浩鳴建議設立每年2,000元的「兒童醫療券」，專用於牙科、疫苗接種等基層醫療服務，以減輕家庭負擔。他強調，香港兒童健康保障不足，此措施可縮短專科輪候時間（如九龍東兒科新症最長需輪候51週），並加強預防性醫療體系。若以全港約100萬名18歲以下兒童計算，每年開支約20億元，但長遠能降低後期醫療成本。

管浩鳴（黃浩謙攝）

研設直資醫院緩解壓力​

為填補公私營醫療服務之間的「斷層」，管浩鳴提出研究設立「直資醫院」。以3萬元手術為例說明：政府可資助部分費用（如1.5萬元），其餘由市民按能力分擔，從而優化資源配置，將節省開支投放於長者醫療等迫切領域。

對於長者關懷，他建議將2025/26年度預算案中「長者院舍照顧服務券計劃」的院舍券提升1,000張至7,000張；加速推進「綜合社區康復中心」網絡建設；及強化關愛對培訓，建議政府為部分關愛隊提供自願性的培訓及額外補貼，旨在讓其更好識別隱蔽的獨老、雙老、被照顧者及照顧者，以及進行定期探訪。

公務員薪酬倡按通脹調整​

針對公務員凍薪爭議，管浩鳴認為需綜合考慮六大因素（如生活成本變動），建議薪酬調整應參考丙類消費物價指數（2025年11月按年升幅1.1%），避免公務員兩年無加薪導致士氣受損，另一方面避免公務員薪金追不上通脹變相減薪。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

子女免稅額建議提升至14萬元

同時，他主張將子女免稅額由13萬元提升至14萬元，進一步鼓勵生育。他指早前《施政報告》提出增加幼兒中心名額和津貼，以及加強「社區保姆」服務，但仍然是「杯水車薪」，建議政府考慮增撥資源，透過僱員再培訓局或其他機構，加開嬰幼兒照顧員等課程，補充人手供應。

對於薪俸稅，他建議今年切勿再將寬免上限減半，最少維持1,500元上限，減輕市民經濟負擔。另建議提高供養父母/祖父母免稅額，以減輕撫養長者的經濟壓力。