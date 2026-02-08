黎智英案9人明判　《國安法》首宗勾結外國勢力案　多人輪旁聽席

壹傳媒創辦人黎智英被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動公眾抗爭及鼓吹制裁中港官員，又與「重光團隊」的骨幹成員往來，並利用其國際人脈，圖影響外國政府對中國及香港不利，從而被指勾結外國勢力，早前已被裁定罪成，案件將於明日(9日)，在西九龍法院判刑，這亦是首宗《國安法》下，勾結外國勢力罪的案件判刑。



司法機構周五(6日)早上公布這消息後，傳媒及關注事件的人士，已於當日開始在法院外輪候旁聽席。司法機構已宣布，將會安排7個延伸庭，並會有逾600位置，包括116個記者席。



司法機構周五公布黎智英案將於周一判刑後，當日下午已開始出現排隊人龍。(陳曉欣攝)

司法機構周五公布黎智英案將於周一判刑後，當日下午已開始出現排隊人龍。(陳曉欣攝)

司法機構周五公布黎智英案將於周一判刑後，法院外圍已設鐵馬以便排隊。(陳曉欣攝)

四十多間傳媒機構得知判刑日期後，率先在法院外放物排隊。(陳曉欣攝)

消息傳出逾四十傳媒已開始排記者席

有傳媒早於司法機構公布前，已聽聞黎案件將在下周判刑，並已有傳媒率先在西九龍法院外放下物件，希望能取得正庭的記者席。至司法機構周五早上正式公布判刑日期後，短短數小時內，已有逾四十本地及海外傳媒輪候，法院亦特別劃出傳媒排隊的區域。

除記者席外，這消息公佈後，亦有公眾人士到法院排隊，至周五的中午時分，已有起過20人輪候，下午並有更多人龍出現。

司法機構將設7個延伸庭共607位置

司法機構同日下午宣布，當日會開設正庭及7個延伸庭，合共607個旁聽席，當中包括116個記者席，及491個公眾席，以供傳媒及公眾旁聽，正庭將設有42個記者席及42個公眾席，其餘均是設有視像的延伸庭，入場籌將以先到先得及每人一籌的方式派發。

黎智英在2020年被捕，去年被裁定違反《國安法》罪成。（資料圖片）

12被告包括3間公司

黎智英案共有12被告，當中有3個被告是與《蘋果日報》相關的3間公司。案中的9人，除了黎不認罪外，其餘8人分別於2021及2022年認罪。而9名被告分於2020至2021年先後被捕，大部份至今已被囚禁4至5年。

黎的審長達2年

黎的審訊，因中途出現過不少法律程序，最終在2023年12月開審，歷時兩年合共156天的審訊日，黎和三間《蘋果》相關公司，於2025年12月15日被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。

勾結外國勢力罪最重可囚終身

眾被告的罪名中，就串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年，至於《國安法》下的勾結外國勢力罪，則可分三等級判刑，情況嚴重者，最高可判終身監禁。

兩名「重光團隊」成員被告：

「重光團隊」成員陳梓華曾作供指證黎智英，自認是「超級金手指」，希望能獲額外減刑。(資料圖片)

同屬「重光團隊」的李宇軒亦曾出庭作供。(影片截圖)

壹傳媒及蘋果6高層已認罪

+ 1

12名被告分別為黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前《蘋果》副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/202252/2022