立法會跨黨派創科組合「T5」成立　最快4月底赴韓國考察科企

五名跨黨派創科背景立法會議員成立組合「T5」，成員包括G19邱達根（科技創新界）、民建聯葛珮帆（選委界）、C15+黃錦輝（選委界）、工聯會李廣宇（勞工界）及經民聯黃永威（工業界（一））。「T5」今日（6日）首次見記者，稱組合從構思到成立約一個月，現時各成員自行做研究，未來不排除合作研究的可能，且初步計劃4月底、5月初去韓國考察大學和創科企業。「T5」亦公布對新一份預算案的建議，內容涵蓋科技創新、數字治理、人才培育等。



科創界立法會議員邱達根。（何夏怡攝）

邱達根倡購量子超導系統 發展航天經濟

邱達根認為香港要發展創科，必須做好「源頭創新」，建議特區政府在推出100億元創科產業引導基金外，應積極提供稅務誘因引導設立「耐心資本」。

他亦關注發展「航天航空經濟」，建議成立航天及量子科技相關專項基金，吸引量子頂尖科研團隊落戶香港，舉例花費不多於一億元購置量子超導計算系統；續指設專員辦公室，策劃經費等由政府承擔，涉及火箭或低軌衛星的製造，就透過私人市場募集資金。

民建聯立法會議員葛珮帆。（何夏怡攝）

葛珮帆倡設低空經濟藍圖 3億元發展基金

一直關注本港低空經濟發展的葛珮帆表示，政府仍未列出發展藍圖，希望政府盡快制訂。

資助方面，她建議設立3億元基金以支持廣泛應用、人才培訓和開拓海外市場。政府方面，她建議設立「低空經濟發展專員」，統籌產業及應用、內部設「低空城市治理共用平台」，供不同部門共用無人機、升降點、數據及資訊等。

工聯會立法會議員李廣宇。（何夏怡攝）

李廣宇倡訂創科重點領域緊缺人才目錄

李廣宇就人才培育方面提出多個建議，包括針對人工智能、生物醫藥、先進製造等重點領域制訂「緊缺人才優先級目錄」；針對前沿崗位，推行「薪酬補貼」政策，首兩年由政府按30%比例補貼薪酬差額。

面對高等院校與創科企業存在需求脫節的風險，他希望鼓勵二者簽訂產學合作協議，邀請行業專家進校園更新課程內容。

立法會議員黃錦輝。（何夏怡攝）

黃錦輝希望各院校可共享AI研究數據

專注人工智能領域的黃錦輝，首先提出政府應就AI進行策略研究，做好制度設計。AI應用方面，他希望加強開發AI的行業垂直應用科技，建立統一行業數據庫，重點領域包括金融、貿易物流、先進製造、醫療、教育及專業服務等。

他亦希望資助大專院校建立跨院校的研究數據庫，讓各院校共同分享算力、人工智能相關工具及不同領域的研究數據。

經民聯立法會議員黃永威。（何夏怡攝）

黃永威倡「BUD- 申請易」資助上限改為20至30萬元

就現行便利中小企及初創發展的「BUD專項基金」，黃永威提出改善方案。他希望引入以績效評估及「賞優」機制，對達標或超額完成KPI的企業提供特快批核。以及優化BUD專項基金「政府與企業投入比例」，將資助比例由 1:3調整至 1:2。

現時「BUD- 申請易」的資助上限，為每宗項目10萬港元，黃永威希望提升至20萬至30萬港元，並簡化行政程序。