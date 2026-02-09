黎智英判囚20年｜港澳辦指正義永不缺席　國安公署：彰顯法治權威

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法，高等法院早前裁定其串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動罪名成立，法官今日（2月9日）宣判刑期，黎被判囚20年。中央港澳辦指出，判刑嚴正有力宣示：無論是誰，膽敢挑戰維護國家安全法律，都必定受到嚴懲。



壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成，連同6名《蘋果》高層，以及重光團隊的兩名成員李宇軒和陳梓華2月9日判刑，相信載有案中被告的囚車今早8時多抵達西九龍法院。（梁鵬威攝）

港澳辦：判刑體現特區維護國家的堅定意志

港澳辦發表「港澳平」署名文章指出，對黎智英的判刑充分體現香港特區維護國家安全的堅定意志，有力彰顯法治精神。文章強調，國家安全是頭等大事，黎智英所犯罪行在全世界任何地方均屬嚴重犯罪。150多天的庭審揭露，黎智英不僅自己公開招徠外部勢力干預，聲稱「很想外國影響我們」「非常需要外國的勢力讓我們撐下去」「為美國而戰」，還操縱輿論工具，肆意煽動香港社會對中央政府和特區政府的仇恨、煽動市民非法抗爭、煽動暴力。

「港澳平」表示，黎智英的行為和活動嚴重違反香港國安法和香港相關法律，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重衝擊特區憲制秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定。香港法院根據事實和法律對黎智英作出定罪，確認其為涉案罪行主腦，按照其罪行嚴重程度，依照法律規定予以公正判刑，是貫徹法治的必然要求。

文章續指，對黎智英的判刑充分反映香港社會對反中亂港首惡分子的同仇敵愾，有力伸張公理正義。定罪裁決判詞已指出，黎智英為了達到其目的，不惜犧牲國家和香港市民的利益。他從來不是所謂「爭取自由民主人權的鬥士」，而是損害國家根本利益和香港市民福祉的罪魁禍首、漢奸國賊。黎智英受到嚴懲，再次印證一句警言：正義也許會遲到，但永遠不會缺席。

港澳辦表明，堅定支持香港特區履行維護國家安全憲制責任，全面準確實施維護國家安全法律。

一切危害國家安全的行為和活動都必受打擊，一切阻撓香港特區維護國家安全的伎倆都必定徒勞，一切破壞香港由治及興進程、妄想亂港遏華的圖謀都必遭挫敗！ 中央港澳辦

中聯辦：懲處黎智英罰當其罪、捍衛法治、維護福祉

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室表示，判刑充分彰顯司法公正和法治權威，充分彰顯司法公正和法治權威，中聯辦堅決支持香港特區履行維護國家安全的憲制責任，依法懲治危害國家安全的犯罪行為和活動。

中聯辦發言人表示，特區司法機構此前公佈的855頁定罪裁決判詞表明，黎智英是反中亂港團夥「主腦」，鐵證如山、罪孽深重，而且在香港國安法實施後仍不收手，在保釋和還押期間仍繼續從事犯罪活動，在審訊過程中拒不認罪。特區司法機構依法懲處，有力維護國家安全，有效彰顯法治精神，得到香港社會各界和廣大市民同聲支持。

發言人指出，在黎智英案依法審理、公正裁決過程中，美英等國家的一些政客無視國際關係基本準則，無視自身國家在國家安全方面設置的嚴刑峻法，無視黎智英案的確鑿罪證，公然為黎智英撐腰張目、包庇美化，粗暴干預中國內政和香港司法，充分暴露其野蠻本性和「雙標」醜態。事實再次證明，外部勢力和反中亂港分子卑劣的伎倆把戲終究是枉費心機、竹籃打水。

發言人強調，中聯辦將一如既往支持香港特區依法防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動，捍衛香港風清氣正人心齊的社會氛圍，促進香港長期繁榮穩定。

黎智英（香港01）

國安公署：判決彰顯國安法治權威 捍衛香港法治精神

駐港國家安全公署發言人表示，堅定支持香港特區司法機關依法對黎智英案作出量刑裁決，判刑結果彰顯國安法治權威，捍衛香港法治精神。

發言人續指，黎智英行為嚴重危害國家安全，嚴重挑戰特區憲制秩序，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，罪行重大，依法應予嚴懲。其所謂的健康問題，羈押待遇問題不符事實，經不起證據檢驗，更不成為減輕處罰的因素。

發言人表示，在黎智英被定罪後，部分西方國家政客其仍然叫囂要求「立即無條件釋放」，充分暴露其蠻橫踐踏法治精神，破壞香港司法獨立的虛偽「雙標」，坐實其與黎智英的深度勾連關係。發言人強調，妄圖借黎智英案破壞香港法治環境和根基，干擾香港由治及興大好局面的卑劣用心，只會激起香港社會的同仇敵愾，注定以失敗告終。