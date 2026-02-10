宏福苑火災｜陳國基：帶領社會走出傷痛　重建安心安居安全家園

政務司司長陳國基今日（10日）在出席一個活動時，談及大埔宏福苑火災後，善後和調查等工作已相繼進行，必定會團結一致，帶領社會逐步走出傷痛，重建讓人安心、安居、安全的家園。



2月10日，陳國基出席「2025香港商界最關注的十件大事」評選頒獎典禮。（政府新聞處）

陳國基承諾將重建「令人安心的家園」

陳國基今日出席「2025香港商界最關注的十件大事」評選頒獎典禮，致辭時談及大埔宏福苑火災善後工作。他形容，過去一年香港經歷了艱辛時刻，火災刺痛每一位香港市民的心，面對災情，政府迅速行動，社會各界團結互助，全力支援受影響居民。

他強調，善後和調查等工作亦已相繼進行，必定會團結一致，帶領社會逐步走出傷痛，重建讓人安心、安居、安全的家園。

去年11月底，大埔宏福苑發生五級大火。（資料圖片/蔡正邦攝）

強調堅守「一國兩制」必定能化解挑戰

陳國基又提到，國家安全是香港保持繁盛的根本。他表示本屆政府以多元方式推動愛國主義教育，去年的「九三閱兵」正是寶貴機會，讓市民見證國家強大、民族團結，及和平的珍貴。「同時更加堅定了我們維護國家安全與發展利益的決心。」

他最後總結，面對現今變幻不定的全球政經局勢，社會各界包括商界，只要堅守「一國兩制」的初心，以愛國愛港的核心價值，必定能夠化解挑戰，捉緊機遇，一同創造更光輝的未來。