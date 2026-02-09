宏福苑大維修獲資助須為業主或其繼承人　市建局今設專線解答查詢

市建局表示，近日收到合安反映，收到宏福苑業主就「樓宇更新大行動2.0」資助款額支票的查詢。經與合安商議後，市建局今（9日）設立一條專線2588 2900，直接解答資助發放的查詢或疑問，協助加快處理相關業主個別問題，釋除他們疑慮。該條專線的服務時間為星期一至五上午9時至下午6時，由市建局職員接聽。市建局強調，獲資助款額人士須為資助計劃的合資格業主，或其合法繼承人。



市建局今（9日）設立一條專線2588 2900，直接解答資助發放宏福苑大維修資助的查詢或疑問。（資料圖片/梁鵬威攝）

市建局按照「樓宇更新大行動2.0」資助計劃申請表上的自住業主或長者自住業主，即合資格業主所填寫的資料，向合資格業主以支票形式發放資助款項，統一交予宏福苑的委任管理人合安管理有限公司（合安），跟進支票派發事宜。市建局強調，獲資助款額人士須為資助計劃的合資格業主，或其合法繼承人。

市建局的電話專線由即日起，逢星期一至五（公眾假期除外），上午9時至下午6時，由市建局職員接聽。（資料圖片/任葆穎攝）

市建局的電話專線為25882900，由即日（9日）起，逢星期一至五（公眾假期除外），上午9時至下午6時，由市建局職員接聽。

民青局上周二（3日）公布有關大埔宏福苑管理人合安管理有限公司協助向合資格業主發放市建局「樓宇更新大行動2.0」資助的安排。合安會於本月在不同指定地點設立支票派發點，合資格業主可按預約的時間前往港九新界指定地點（包括較多居民居住的過渡性房屋項目的地區）領取支票。有關支票派發點的地點和時間將於日內上載至合安網站，供合資格業主查閱。