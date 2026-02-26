廠商會會長盧金榮預測今年GDP上升至3.5%　指港企「無躺平」

今日（2月26日）是農曆大年初十，香港中華廠商聯合會舉行新春團拜，。會長盧金榮以「駿馬」形容香港當下擁有勇往直前、全速發展的衝勁。他展望香港今年經濟前景，指過去一年香港經濟實現3.5%增長，預測今年全年GDP亦會從原來3%上升至3.5%。他表示廠商會會積極引領工商界對接「十五五」規劃，包括舉辦高峰論壇。



香港中華廠商會盧金榮宣布廠商會上調今年GDP增長預測至3.5%。（王晉璇攝）

盧金榮：信心、資金人才加速回歸

香港中華廠商會今日下午舉辦新春團拜，舞獅活動結束後，會長盧金榮致辭，宣布基於去年香港經濟錄得3.5%的增長，「反映信心、資金與人才正加速回歸」，廠商會決定將2026年全年本地生產總值（GDP）增長預測，由原先的3%上調至3.5%。

他預計，今年香港貨物出口將維持增長，但增速可能放緩至單位數；服務出口則受金融市場活躍及旅遊復甦帶動，料保持強勁勢頭。盧金榮強調，內需將「接棒」出口成為主要增長動力，在就業平穩、融資環境改善及財富效應釋放下，有助刺激本地消費與投資。

港企「無躺平」 遇強則強主動出擊

盧金榮表示，雖然發達經濟體仍顯疲弱，且美國新關稅政策為全球貿易增添不確定性，但港商通過持續優化供應鏈布局，相信有能力應對挑戰。他指出，中國內地仍是全球經濟增長的主引擎，而人工智能投資熱潮亦帶動相關生產與貿易，進一步鞏固香港作為亞太區電子零部件貿易樞紐的地位。面對外部挑戰，盧金榮指出香港企業並無「躺平」，而是主動出擊，形容「遇強愈強」是工商界的最大優勢。

展望新一年，盧金榮以「駿馬」來形容香港當下勇往直前的精神。他表示，廠商會將持續強化「走出去」的支援布局，開展新一輪海外考察以探索新興市場商機，並將與內地商協會組織聯盟，推動兩地企業拼船「直通世界」。同時，廠商會也會積極引領工商界對接國家「十五五」規劃，包括舉辦高峰論壇，匯聚各界智慧，為香港制定自身五年規劃注入新視角與務實建議。

左起：副會長黃嘉和、會長盧金榮、副會長馬介欽、廠商會吳國安。（王晉璇攝）

今日團拜有廠商會一眾要員出席，包括副會長馬介欽、副會長黃家和、立法會選委界別莊家彬議員、行政總裁吳潔貞以及一眾名譽會長。