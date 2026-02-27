灣區融合｜李家超晤珠海市委書記 鼓勵用香港作跳板開拓海外市場
撰文：文維廣
行政長官李家超今日（2月27日）與珠海市委書記、廣東省委橫琴工委書記陳勇會面，就加強港珠合作交流意見。李家超指出，珠海是內地唯一一個與港澳兩地陸路相連的城市，港珠之間在經貿、投資、運輸和航空等領域往來頻繁，香港會積極主動對接國家「十五五」規劃，擔當好「引進來、走出去」的角色，鼓勵珠海企業利用香港作為跳板開拓海外市場，共謀發展，攜手把握國家發展機遇。
李家超：「港車北上」與「粵車南下」深化雙向奔赴
李家超歡迎陳勇率團訪港。他表示，自港珠澳大橋通車以來，珠海成為內地唯一與香港和澳門陸路相連的城市，而「港車北上」和「粵車南下」相繼實施，深化粵港居民雙向奔赴，進一步促進粵港澳大灣區內人流和物流便捷流動。香港作為大灣區的核心城市，會持續與珠海緊密合作，進一步把握好大橋的機遇，將港珠兩地打造成大灣區貨物出入口的主要門戶之一，推動大灣區高質量發展。
港珠兩地機場加強客貨運合作 發揮「一加一大於二」效應
李家超又指出，香港國際機場與珠海機場通過加強「經珠港飛」直通客運服務和共同拓展國際貨運業務等措施，進一步提升兩個機場的競爭能力，加大結合兩地機場的優勢，發揮「一加一大於二」的協同效應，是港珠優勢互補、互惠共贏的實證。香港會繼續發揮國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，持續加強兩地機場的協作，共同為建設粵港澳大灣區世界級機場群作出貢獻。
