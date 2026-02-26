香港人在大灣區．有片｜上班族3小時跨境直擊　90後港媽珠海日記

【香港斬殺線系列．總覽】內地網絡用語「斬殺線」，最近被解讀成美國中產階級焦慮的關鍵詞，該些人士一旦財務崩塌便難再翻身。其實香港部份中產階層，表面光鮮亮麗，若家庭有任何變故，則可能跌進「斬殺線」陷阱，北上定居或成為他們維持生活質素的出路。



《香港01》訪問了三個定居在珠海、中山及深圳的港人家庭，了解他們逃離「香港斬殺線」的背後故事。其中90後港媽馮小姐的兒子患有自閉症，移居珠海只為便宜的治療費用，冀為一對兒女提供更優質生活；上班族梁先生月薪兩萬多元，每日跨境3小時通勤只求片刻喘息的自由，換取看得見的未來；五旬吳氏夫婦移居中山為提早10年退休，考慮到未來無收入的老年生活，轉投更便宜的內地城鄉醫保。



本文附有三名受訪者的訪問片段，追訪他們在當地的日常生活，包括直擊梁先生起床至過關回到香港工作地點的全過程、馮小姐的珠海生活記等。



香港人斬殺線系列珠海篇︰

香港人在珠海｜90後港媽壓力爆煲北上 治療費低自閉兒病情終好轉

香港人在珠海｜尖沙咀美甲店疫後生意暴跌一半 反攻內地搶港澳客

90後馮小姐（阿Fi）去年今日仍在墮進斬殺線的邊緣，當時她開設的美甲店生意暴跌，兒子確診自閉症，女兒正在腹中長大，業主更突然提出加租。她預視到未來生活成本只會愈來愈高，收入卻不斷下跌，終日感到非常焦慮，於是果斷在兩個月內移居珠海，以人民幣7,000元租用近1,400平方呎單位。

▼如對馮小姐的故事感興趣，可觀看下方詳細版影片▼



如今，受惠於當地低廉的物價水平、相對便宜的學費及治療費用，馮小姐一家四口已脫離「香港斬殺線」，與丈夫的感情加深，兒子的病情也大幅改善，一切向着美好的將來進發。她說︰「我問過我老公，如果有機會你會唔會返去香港，佢話唔會，返唔到轉頭。

另一邊廂，馮小姐與妹妹共同經營尖沙咀美甲店多年，原以為新冠疫情結束後港人的消費意欲回升，在銅鑼灣開設分店，惟整體生意相比疫情期間暴跌一半，最後分店營運約一年便結業。惟她移居內地意外拓展財路，如今深圳店及珠海店分別攻港澳客。

香港人斬殺線系列深圳篇︰

香港人在深圳｜上班族不願與父母蝸居同住 每日跨境3小時換自由

30多歲的梁先生（泰利）自小與父母同住荃灣200多平方呎單位，每日需要與家人爭奪廁所，也不能養寵物，朋友及伴侶也不能探訪家中，然而月薪2萬多元僅有限維持基本生活，除非花數千元租住劏房，否則難以獨立居住，最終他在2024年底決心離開「老家」，租住在距離皇崗口岸約10分鐘步程的小區單位，面積約450平方呎，租金只需約5,000港元，從此闖出新世界。

目前他每個工作日需跨境到荔枝角上班，直通巴駁港鐵，來回通勤時間約3小時，但他不感到後悔，強調「開心無價」，認為以時間換取生活質素非常值得。他更笑說︰「以前想親熱嘅時候次次都係要去酒店，𠵱家自己一個住之後方便好多。」

香港人斬殺線系列中山篇︰

香港人在中山｜五旬夫婦提早退休 轉投內地醫保降血壓藥每月¥10

50多歲的吳氏夫婦沒有生兒育女，在2023年底提早退休，搬往中山三鄉展開下半生。他們考慮到香港自願醫保的費用隨着年齡不斷遞增，每年高達過萬元，不利未來的財政穩定，因此已轉投當地的城鄉居民醫保，每年繳付人民幣800元。

吳太以自身為例，去年身體檢查曾發現尿道結石入院，內地醫保便包手術費全數一萬元，另外她每月領取的降血壓及膽固醇藥，與香港診所開出的藥物型號相同，但只需繳付人民幣10元。

如今他們每日的生活健康又愜意，偶爾與當地朋友自駕往鄰近城市騎單車，或是游泳及打羽毛球等，更計劃待愛犬逝世後全中國自駕遊。「如果仲喺香港嘅話，我唔會咁早退休，因為香港生活成本比較高，我諗最少起碼做多10至15年。」