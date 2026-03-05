工會不滿屋宇署炒逾60名合約員工　署方：按表現繼續聘用部分人

政府人員協會早前去信立法會，不滿屋宇署裁減逾60名合約員工，要求保留具備豐富專業經驗的員工，勿一刀切不續聘。屋宇署今日（5日）向立法會提交書面回應表示會按部門需要採取最適當方式提供公共服務，持續檢視部門需要及資源，訂定人手安排。署方指會繼續聘用部分現有非公務員合約僱員，及退休後服務合約計劃僱員，並會按現職合約僱員的工作表現等因素，決定續聘安排。



圖為勞聯周小松。（直播截圖）

政府人員協會：宏福苑火災後工作量增 勿一刀切裁員

政府人員協會主席張凱榮上月去信立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松，因接獲屋宇署非公務員合約僱員工會求助，指該署正裁減所有合約員工，涉及工程師、技術主任及文員等職位，合共逾60人。

協會稱自宏福苑火災後，政府表明加強建築物復修工程的監管，屋宇署工作量只會有增無減，當局應設法保留這批具經驗及專業知識的合約員工，而非一刀切不予續聘，以應對部門即將面對的工作挑戰。

屋宇署：按表現繼續聘用部分人

屋宇署今日向公務員及資助機構員工事務委員會提交書面回應表示，為確保公共財政資源的可持續性，政府不時檢討最新情況，按當前部門的服務或運作需要、財政資源、服務性質等各項因素，採取最適當的方式提供公共服務。

署方一直透過善用資訊科技、積極精簡工作程序，不斷探討提升效能與效率的方法，更靈活調配人力資源。例如該署電腦系統於去年底完成更新，能自動編製向未遵辦法定命令人通知的業主發出警告信，減省擬備有關信件的人手。

屋宇署續表示，會持續檢視部門整體運作需要及可動用資源，訂定人手安排，預期會繼續聘用部分現有非公務員合約僱員及退休後服務合約計劃僱員，並會按現職合約僱員的工作表現、操守，以及其技能與職務要求等因素，決定續聘安排。