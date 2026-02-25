財政預算案2026｜李家超：公共財政改善較預期快　推多項實際措施

【財政預算案2026】本屆政府第四份《財政預算案》今日（25日）公布，行政長官李家超表示，受惠經濟向好和稅收增加，加上特區政府落實財政整合達到成效，香港的公共財政改善較預期快，《預算案》推出多項實際措施，適度增加對市民和中小企業的支援，並繼續支持發展基建，特別是加速發展北部都會區。他說有信心香港經濟會延續良好勢頭，並呼籲社會各界支持《預算案》，共同推動香港的高質量發展。



本屆政府第四份《財政預算案》今日（25日）公布。（梁鵬威攝）

李家超：預算案積極從「AI+」和「金融+」兩主線推進

行政長官李家超表示，本屆政府第四份《財政預算案》提出一系列創新而務實的措施，進一步實踐《施政報告》的方針，主動對接國家「十五五」規劃，通過創科和金融賦能香港多元化發展，同時照顧市民所需，惠及民生。

他指，預算案積極從「AI+」和「金融+」兩條主線推進，提升產業發展，打造國際高端人才集聚高地，進一步加強香港的核心競爭力，增強經濟動能，扎實推動香港經濟提速增量、持續發展。

稱公共財政改善較預期快

他表示，受惠經濟向好和稅收增加，加上特區政府落實財政整合達到成效，香港的公共財政改善較預期快。在充分顧及政府財政狀況下，《財政預算案》推出多項實際措施，適度增加對市民和中小企業的支援，優化醫療服務，回應社會不同階層的需要，改善民生。

他續指，《財政預算案》同時提出持續整合和善用財政資源，繼續支持發展基建，特別是加速發展北部都會區；加大發債規模、發行更多較長期的債券，既為基建項目提供支持，也促進本地債券市場多元發展。

他指，預算案實踐《施政報告》和政府施政方針提出不同有效措施，發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，積極拼經濟、謀發展、惠民生，抓緊發展新機遇，更好融入和服務國家發展大局。他和財政司司長有信心，香港經濟會延續良好勢頭，並呼籲社會各界支持這份預算案，共同推動香港的高質量發展。

