兩會2026｜ 丁薛祥促立法會探研行政主導　產出更多實踐成果

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，繼昨日（6日）參加港澳地區全國政協委員聯組會議，今日（7日）上午再到北京在人民大會堂香港廳，參與港區全國人大代表團全體會議。丁薛祥在會上強調，行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務，又稱立法會在行政主導下大有可為。



全體港區全國人大早上9時在大會堂香港廳開會，今日會議由香港人大代表團團長馬逢國主持。港澳辦主任夏寶龍、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、基本法委員會副主任黃玉山亦有出席。

首位發言的是身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼，題目是有關堅定維護行政主導體制。她指，在維護和落實行政主導中，立法會扮演著重要角色，應帶頭全力支持配合行政長官和特區政府依法施政，把握好「支持、配合、監督、促進」四個關鍵字，做到支持政府不缺位，監督政府不越位。

李慧琼表示，國家主席習近平在北京聽取行政長官李家超述職時，明確提出要堅持和完善行政主導，她深刻認識到支持和監督，是行政主導體制下立法會憲制職責的基本要求。

她指出，在行政主導體制下，特區政府依照《基本法》提交施政方案、法案、撥款建議，立法會在原則上予以支持的大前提下，議員也要善用代表市民的身份，廣泛收集社會各界意見，通過系統調研提出具體務實的建議，讓政府政策和立法建議更具科學性、更貼近民情。而立法會通過法案以後，各相關事務委員會也要進一步發揮作用，持續監察是否達到預期效果，及時發現問題，要提出優化建議，確保資源有效運用，以及回應社會訴求，為行政主導體制注入動態活力。

李慧琼又表示，立法會議員具有廣泛代表性，有條件、有責任主動對接落實中央要求，緊扣實施「十五五」規劃、發展經濟、改善民生等重點任務，助力特區在行政主導體制下更好融入和服務國家發展大局。

她形容行政與立法「同坐一條船」，是特區政府管治團隊重要組成部分榮辱與共。在新的歷史起點上，只要堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，堅定不移維護行政主導體制，善於在「十五五」規劃所給予的國家發展大局中找準香港定位、發揮香港優勢，一定能夠推動香港在由治及興的征程上行穩致遠，為強國建設、民族復興作出新的、更大貢獻。

丁薛祥聽取李慧琼發言後表示，行政主導這題目極其重要，這是新形勢下，國家主席習近平對香港依法治理、良政善治提出新的要求、新的課題。行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務。

丁薛祥指出，各方面要加強研究、探索和實踐，不斷總結，特別是立法會在行政主導下大有可為，實踐空間、探索空間和理論研究空間很大，期望在第八屆立法會期間，李慧琼帶領立法會很好探索、研究和實踐這命題，產出更多符合香港實際、中央要求的實踐成果。

丁薛祥在昨日參加港澳地區全國政協委員聯組會議時，亦有提到行政主導，稱要真正落實堅持行政主導不是一件容易的事，不僅需要行政長官及政府增強當家人意識，也需要社會各方面，包括立法機關和司法機關共同配合與支持。