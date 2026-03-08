將軍澳蛇蹤 莊雅婷等14區議員倡加牌提醒報警：冷靜、感激我遇見
撰文：潘耀昇
出版：更新：
將軍澳不時出現蛇蹤，所屬的西貢區議會有14名區議員聯署，要求加設提示牌，包括民建聯西貢區議員莊雅婷。他們聽取兩棲及爬蟲協會建議後，提議告示牌除了寫上提醒居民見到蛇蹤可報警的字眼，亦可輕鬆地加上「感激我遇見」、「請保持冷靜」等字眼。
將軍澳屢現蛇蹤 西貢區議員倡加提示牌
西貢區議會地區設施及工程委員會下周二（10日）開會，根據議程，將討論題為「研究在將軍澳海濱長廊及其他合適地方加設蛇出現的提示牌」的文件。
源於區議員收到不少將軍澳居民反映，在海濱長廊周邊目賭蛇出現，很多將軍澳居民均有飼養狗隻或其他寵物，擔心遇到蛇該如何處理。
提示牌寫上「蛇出沒注意」、「感激我遇見」
區議員收到香港兩棲及爬蟲協會會長的提議，在有蛇出現的地方設立提示牌。文件附件提供提示牌的款式供參考，建議中英文版寫上「蛇出沒注意」、「請保持冷靜」、「不要嘗試捕捉和殺害」、「有需要時可撥打999報警」、「感激我遇見」。
14名區議員參與聯署建議
參與聯署建議的區議員包括莊雅婷、張美雄、胡雪蓮、靳彤彤、莊元苳、周家樂、林俊嘉、温啟明、曾國家、李嘉欣、譚竹君、方國珊、張萬添以及鄭宇曦。
