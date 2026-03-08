高球場覆核案｜田北辰：孫女問點解香港冇公共高球場可以一齊打波

一連四日的LIV Golf香港站今日（8日）結束。實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰指該比賽f是香港體育及旅遊界盛事，對香港聲譽及經濟有重要貢獻。對於環保署就粉嶺哥爾夫球場的司法覆核提出上訴，他認為案件持續多年，證明建屋需求不迫切，「上屆政府決定，呢屆政府打足咁多年官司，咁幾時開工呀？」



田北辰認為，政府不應浪費一個交通方便及有歷史價值的球場，希望政府撤回興建公屋的決定。他指私人會員球會在周末不准帶客人入場，到西貢賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場練習又要舟勞頓，「始終喺香港我好難同佢出場打波」，他引述孫女問「點解香港冇一個公共高球場，可以等我哋成日一齊打golf？」



田北辰在3月8日與12歲外孫女一同地粉嶺高球場，觀看LIV Golf比賽。（田北辰facebook）

田北辰今在社交媒體發文表示，今日與12歲外孫女一齊到粉嶺高球場觀看LIV Golf比賽。他指這個比賽已經成為香港體育界、旅遊界一大盛事，對香港聲譽同經濟貢獻都好重要，「不過，對我嚟講，今年最特別嘅唔係睇職業球手打波，而係我可以同個孫女一齊睇現場國際職業golf。」

田表示，孫女前年開始喜歡打高爾夫球，幾乎每周都會到西貢賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場練習及比賽。他指由於私人會員球會在周末不准帶客人入場，他又年紀漸長，「次次舟車勞頓咁坐渡輪去滘西洲唔係辦法！」因此較少機會跟孫女一同打高爾夫球，「我呢個公公心入面就有啲遺憾，始終喺香港我好難同佢出場打波。」

他表示，兩星期前帶孫女去深圳西麗打高球，竟然一打就打出78桿，「 睇住佢對呢項運動咁着迷，尤其佢對粉嶺場嗰啲又高又大嘅古樹情有獨鍾。」他說孫女問了一個「好單純嘅問題」——「點解香港冇一個公共高球場，可以等我哋成日一齊打golf？」

田北辰指，近日環保署就粉嶺哥爾夫球場的司法覆核上訴，他認為該案已持續多年，「其實成件事拖咁耐已經證明咗，收回球場起屋係完全唔迫切，上屆政府決定，呢屆政府打足咁多年官司，咁幾時開工呀？」他又稱，政府表明已完成未來10年覓地建屋的目標，再加上簡約公屋，「根本唔需要用，呢度而且效率極低，兩個洞起屋，六個洞就做公園，根本就唔係有必要。」他認為，粉嶺高球場交通方便，而且有歷史價值，建議政府不要糾纏於官司，撤回興建公屋的決定。