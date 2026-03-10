蛇蹤警示牌寫「感激我遇見」源於張美雄　莊雅婷憂市民蛇王上身

將軍澳不時出現蛇蹤，西貢區議會有14名區議員聯署，要求在海濱長廊加設提示牌，提醒市民警愓蛇蹤，寫上「感激我遇見」。區議會一個委員會今日（10日）討論有關事宜，原來警示牌提議源於區議員張美雄，解釋希望帶出寵物友善政策「不只是口號」 。會上，多名區議員表示支持建議，認為提示牌有助市民應對蛇出沒，其中區議員莊雅婷憂市民「蛇王」上身。亦有區議員則擔心，提示牌會令市民認為將軍澳有很多蛇，直言會「嚇親人」。



將軍澳蛇蹤 莊雅婷等14區議員倡加牌溫提報警：冷靜、感激我遇見

3月10日，西貢區議會開會，議程包括在將軍澳海演長廊設立警示牌，提醒市民發現蛇踨時報警。（夏家朗攝）

「感激我遇見」蛇蹤指示牌源於張美雄

西貢區議會地區設施及工程委員會今日舉行會議，討論由14名區議員聯署提出「研究在將軍澳海濱長廊及其他合適地方加設蛇出現的提示牌」的建議。有關建議亦提出，在指示牌寫上提醒市民見到蛇蹤可報警求助的字眼，以及「感激我遇見」、「請保持冷靜」等字眼。

會上，提出動議的區議員張美雄表示，由於不少市民向其反映，不時會於將軍澳見到蛇蹤，早前亦收到香港兩棲及爬蟲協會會長的提議，於有蛇出現的地方設立提示牌，故提出有關建議。

西貢區議員張美雄建議在警示牌加上「感激我遇見」字眼。（夏家朗攝）

張美雄冀帶出寵物友善政策「不只是口號」

至於建議在提示牌上寫上「感激我遇見」，張美雄稱，希望帶出寵物友善政策「不只是個口號」，除貓狗同行，亦應教導市民與動物共存，減少不必要殺戮，帶出自然保育的意義。而且市民日常亦普遍不容易遇到蛇，故建議在提示牌上寫上「感激我遇見」。

莊雅婷憂市民會「蛇王上身」自己捉蛇

民建聯區議員莊雅婷亦同意加設提示牌，稱城市人相對較少見到蛇，容易感到驚慌，小則可能跌倒，大則可能向蛇擲石頭，更甚者可能「蛇王上身自己開始捉，整親自己，如果整親野生動物都唔係咁好」。

西貢區議員莊雅婷支持設立警示牌，提醒市民警惕蛇蹤。（夏家朗攝）

陳志豪問會否安排蛇王捕蛇

新民黨區議員陳志豪指，海濱長廊熱鬧，有不少市民經過，關注政府會否安排蛇王到場捕蛇，並增加捕蛇設備，同時增加公眾教育，期望政府教導市民遇上野生動物處理方法；身兼坑口鄉事委員會主席的西貢區議員劉啟康表示，鄕郊不時有蛇蹤，鄉事委員會則會於經常有蛇出現的地方，設提示牌提醒市民，建議當局可設提醒牌，並提醒市民應注意有毒的蛇種。

祁麗媚憂貿然設牌會「嚇親」市民

民建聯區議員祁麗媚則關注將軍澳區蛇出沒的情況，相信若有大量蛇蹤政府會願意加設提示牌。她反而擔心，若貿然加設提示牌，會令市民認為「將軍澳有咁多蛇，嚇親啲人」。她強調，需要衡量增設提示牌「係會提示多啲，定嚇親人多啲」。

康文署：海濱長廊不屬管理範圍內

康文署代表回覆稱，將軍澳海濱長廊不屬署方管理範圍，但署方有在將軍澳海濱一帶的康文署設施，採取措施應對蛇蹤情況，包括設有提示牌提醒市民保持鎮定。如有需要亦會在草叢貼上告示，提醒市民。