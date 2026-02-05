2025十大消費新聞｜啟德體育園啟用稱冠　熱氣球未載人升空最離譜

由消費者委員會主辦的「2025年十大消費新聞」選舉周四（5日）公布結果，共吸引13,024名市民投票。去年初啟用的啟德體育園舉辦多項盛事，不足半年已吸引過百萬人次入場，以5,515票登上榜首，並同時以7,530票獲選為「最抵讚」消費新聞，成為雙料冠軍。



消委會主席陳錦榮公布「啟德體育園啟用 盛事接連上演」以5,515票成為「2025年十大消費新聞」第一位。（葉志明攝）

圖為「2025年十大消費新聞」投票結果和排名。（消委會圖片）

圖為主題消費新聞投票結果。（消委會圖片）

啟德體育園盛事接連上演 亦獲選「最抵讚」新聞

去年「盛事」繼續成為熱門話題，消費新聞首3位中有2宗與盛事有關。「啟德體育園啟用盛事接連上演觀眾體驗逐步改善半年迎過百萬人次」以5,515票登上榜首，同時以7,530高票成為「最抵讚」消費新聞，得票率佔總投票人數達58%。

不過，部份盛事安排未如理想，「熱氣球節未獲載人升空許可送雪糕券補償惹不滿終退款」以4,459票獲選為第3位，同時亦以7,056票成為「最離譜」消費新聞，得票率佔總投票人數達54%。

消委會敦促業界在安排和宣傳活動時，必須履行承諾並滿足消費者的合理期望，如遇上突發情況，亦應以靈活方法處理。榜上多宗新聞均與衣食住行等日常生活範疇相關。

+ 5

調整長者2元乘車優惠居次席 頭十大橫跨飲食旅遊範疇

其他躋身十大的消費新聞橫跨飲食、旅遊及醫療範疇，飲食方面，公眾關注部份老字號如海皇、大班、鴻星全線結業，以及戶戶送外賣平台撤出香港。

出行方面，調整長者2元乘車優惠、大灣區航空取消過百航班、旅行社及航空公司業務受日本地震傳言影響，共3宗新聞榜上有名。其中，政府去年公布調整長者2元乘車優惠，更以4,831票成為第2位。

消費者委員會副主席彭楚夫（左一）與傳媒合作夥伴揭曉十大消費新聞的第2至第6位。（葉志明攝）

消費者委員會總幹事（左一）沈朝暉與傳媒合作夥伴揭曉第7至10位消費新聞。（葉志明攝）

隨着本港與內地往來愈趨頻繁，與跨境消費相關的新聞也屬熱門題目，包括網購包郵引致自提點迫爆，以及跨境支付通開通。醫療方面，全港首間中醫醫院啟用，亦為大眾所關心。

消委會表示，投票結果反映大眾關注的消費議題十分廣泛，尤其著眼於服務質素，亦非常重視消費爭議的善後手法，反映保障消費權益的意識日益提升。

消費者委員會副主席彭楚揀選心水消費新聞。（葉志明攝）

消費者委員會總幹事（左一）沈朝暉與傳媒合作夥伴交流，討論候選消費新聞。（葉志明攝）

《選擇》月刊創刊50周年 消委會年底推相關手機應用程式

消費者委員會主席陳錦榮於結果公布儀式上致辭時表示，今屆投票反應非常踴躍，投票數字亦充分反映大眾非常關注自身消費權益。為進一步提升消費者接收消費資訊的體驗，消委會藉著2026年《選擇》月刊創刊50周年的里程碑，將於年底推出相關的手機應用程式，讓消費者隨時隨地作出知情、精明的選擇。消委會亦會繼續與各大傳媒攜手合作，致力提高消費市場的透明度。

「十大消費新聞選舉」旨在透過公眾投選最關注的消費新聞，提高市民對消費權益的認識。自首屆開始，消委會已邀請各大傳媒成為支持機構，以夥伴關係推動消費者參與活動。本年度為第22屆，有賴香港01、香港經濟日報、有線新聞、東方新地、香港電台、晴報、Sunday Kiss、TOPick、U周刊及Yahoo的鼎力支持，投票活動於2026年1月2日至22日期間順利舉行，並獲廣泛關注。