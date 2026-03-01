財政預算案｜未正面回應發展北都成本　陳茂波：要培育經濟新引擎

新一份《財政預算案》提出，為支持北部都會區及其他基建項目，由外匯基金中轉撥1,500億元，並計劃將發債上限增至9,000億元水平。財政司司長陳茂波今日（1日）出席電視節目時，多次被問到過萬億元開支是否已足夠，發展北都的總成本等，但未有正回應。



他又指，將發展北都的回報與金融等傳統優勢產業比較不合適，稱香港發展需鞏固自身優勢，也要培育經濟增長新引擎，又強調「看回報不應只看財務回報」，亦應綜合考慮經濟增長、就業機會及社會效益等。



財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（資料圖片／梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳茂波今日（1日）出席無綫節目《講清講楚》，多次被問到過萬億元開支是否足夠，發展北都的總成本等。他未有正面回應，但提到未來會維持約千億元基本工程開支預算，也會善用市場資源，用不同方式加速北都發展，並減少政府投入。

陳茂波解釋，北都發展橫跨「十幾廿年」，做好基建、引入企業發展產業，會增加稅收、就業和經濟增長，重申動用外匯基金是「由一種投資轉為另一種投資」。

新一份財政預算案2026年2月25日公布，將會投入資源發展北部都會區。（資料圖片／楊凱力攝）

發展北都「不應只看財務回報」

被問到發展北都的收益未見刺激中期預測經濟增長，陳茂波指，將北都與固有優勢產業放在一起是「不合適的比較」。他指，根據創科局藍圖，製造業目標至2032年佔本地生產總值（GDP）的5%，而香港發展需鞏固自身優勢，也要培育經濟增長新引擎。

他預計，北都發展的稅收回報最快約於三至四年後出現，但強調「看回報不應只看財務回報」，亦應綜合考慮經濟增長、就業機會及社會效益等。他又否認於創科投入大量資金是「把所有雞蛋擺在同一個籃子」，提及政府推動金融貿易，措施包括區塊鏈貿易、搭建出海平台等，亦涉及政府開支。

香港發債規模仍「有很大空間」

本港債務與GDP比率料於5年內增至約19.9%，陳茂波說先進國家或鄰近地區發債規模為GDP的80至150%，認為香港「其實有很大空間」，但不認為未來有大幅增加發債規模的需求。