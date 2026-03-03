黎智英案｜英文版總編輯馮偉光就刑期提出上訴
壹傳媒創辦人黎智英，被指指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，並促請外國政府對香港及中國政府及官員作出制裁。黎早前就勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪判囚20年，《蘋果》的6名編採人員，亦被判囚6年9月至10年。其中認罪後被判囚10年的英文版總編馮偉光，昨向上訴庭就其刑期提出上訴。
上訴人馮偉光，62歲，案發時是《蘋果日報》英文版執行總編輯，他承認一項串謀勾結外國勢力罪。他未有出庭作供，被判囚10年。他在求情時曾稱，他並無參與公司決策，又稱控方並無邀請他當控方證人，他在案發前不久才再回《蘋果》工作，是錯誤的時間加入了公司。
同案另外8名被告暫未有提出上訴。
同案9名被告的角色及判刑情況
案件編號：CACC75/2026
