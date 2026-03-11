支聯會案｜鄒幸彤指案情單薄　控方：憲法列明共產黨領導不容破壞

支聯會涉煽動顛覆國家政權罪案今（11日）續，控辯雙方續就案件是否表證成立，作中段陳詞。鄒幸彤陳詞指，控方案情單薄，僅指支聯會主張結束一黨專政便等同結束共產黨領導，沒理會每次發言背景，也沒分析用甚麼手段，鄒又指，共產黨不是香港的政黨，即使有人想入黨亦沒有合法途徑加入，惟無論是否同意共產黨的領導，任何人都要服從其領導。



法官李運騰指鄒的言論淪為政治爭拗，又指本港有人大代表。控方則強調中國憲法序言及第一章字面上可見，共產黨領導是國家的根本制度，禁止被破壞，也不容用修憲來修改制度。法官聽取陳詞後，押後至本周五作出裁定。



前支聯會核心相繼被控。圖為李卓人。（資料圖片）

代表被告李卓人的大律師沈士文指，根據憲法條文，人大有權修改整套憲法，但控方卻主張人大無法修改部分憲法內容，這種削弱人大修憲權的論述俗點說是「大逆不道」。李官認為，憲法討論比較哲學，「如果權力係無限，可唔可以自己改自己？」

李卓人代表律師反駁控方指支聯會要結束共產黨領導

針對控方指控支聯會主張「結束一黨專政」，並持續對共產黨作出負面評論，自然合理的效果是要結束共產黨領導，沈士文辯解，專政意指政黨不聽人民的聲音，控制所有言論，支聯會這說法是否公允，法庭無需判斷。此外，89年民運誰是誰非和新疆問題等，本案也沒有相關證據。

李官同意控方開案時已表明本案不是政治審訊，法庭也沒有證據作裁斷，惟李官認為，支聯會對共產黨是否持敵對態度，或與案件有關。沈回應指，控方想描繪支聯會一貫反共產黨，惟法庭不應接納。

沈士文續指，中國憲法第41條保障了人民批評政府的權利，因此請法庭裁斷被告無須答辯。沈指，該條文列明對於任何國家機關和國家工作人員，市民有提出批評和建議的權利。他強調，如果法庭接納控方說法，那麼憲法將會變得僵化，沒有機會發展，所有政治辯論的自由也會被扼殺。他反問，憲法第41條是否只得字面意思，表面上引誘公民去批評政府，實際上會坐監？

鄒幸彤指控方案情單薄 沒理會發言背景

鄒幸彤其後陳詞，指控方案情單薄，僅指支聯會主張結束一黨專政便等同結束共產黨領導，沒理會每次發言背景，沒分析用甚麼手段，沒理會是否侵犯人權。

她又問，即使推前一步看，支聯會要求結束共產黨領導又如何？假設「結束一黨專政」的主張是挑戰整部憲法，人民作為國家主人為何沒有權利反對現行憲法？如果國家憲法維護政黨的領導，為什麼公民不可以提出相反要求？她反問，是否「一講就犯法？」她又稱，一條法律必然有合法途徑去改變，公民必然有權尋求共識，推動法律改變。

被告鄒幸彤(圖)指控方案情單薄，「千瘡百孔」。（資料圖片）

法官促鄒幸彤勿用偏激字眼

鄒幸彤認為，控方目前說法猶如稱「呢個國家永遠只能由共產黨管治，你地呢班奴才……」法官黎婉姬即敦促鄒勿用偏激字眼，指控方沒有使用相關詞語，鄒要使用中立言詞。

邨續指，共產黨不是香港的政黨，即使有人想入黨亦沒有合法途徑加入，惟無論一個人是否同意共產黨的領導，都要服從其領導，對於香港的情況而言更加荒謬。李官認為鄒的言論淪為政治爭拗，補充本港有人大代表。

鄒幸彤指控方說法欠缺法律和證據基礎

鄒幸彤強調，控方一直沒說明「結束一黨專政」的綱領會導致什麼後果，沒法證明哪些行為會導致國家的根本制度被推翻。她另請法庭特別考慮人權問題，反駁控方稱支聯會以人權之名作為擋箭牌：「控方不可能以國安之名侵犯人權，應該調返轉講」。

她總結，控方不容市民說「結束一黨專政」是否定人民有選擇被哪個政黨領導的權利，即使控方努力也好。也欠缺法律和證據基礎，因本案沒有定罪可能性，法庭應該裁定被告毋須答辯。

法官指陳詞涉複雜議題 押後至周五頒布裁定

控方回應指，憲法序言及第一章字面上可見共產黨領導是國家的根本制度，禁止被破壞，也不容用修憲來修改制度。

法官表示是次中段陳詞涉重大及複雜議題，押後至周五頒布裁定。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC155/2022