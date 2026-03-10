支聯會案｜鄒幸彤認為要專家作證　法官質疑若憲法清晰是否還需要

支聯會涉煽動顛覆國家政權罪案今（10日）續，鄒幸彤作毋須答辯陳詞，圍繞中國憲法是否適用於本案。鄒指，憲法是整個國家的體制，關於國家立國的理念思想，難憑字面意思理解，強調需要專家證供。控方則指，憲法的字面意思非常清晰，又稱被告被控違反《國安法》第22條，但該條文涉及憲法，並非指被告違反憲法。法官李運騰亦稱，若憲法條文用字清晰，是否毋須專家解釋。



鄒指憲法關乎國家體制及立國理念

鄒幸彤今就中國憲法在本案適用性陳詞，稱憲法不是香港法律，沒有直接效力，因此不適用解釋本案《國安法》22條中非法手段的解釋。鄒指，她認為法庭不能憑字面意思理解憲法。鄒認為，憲法是整個國家的體制，關於國家立國的理念思想，難以靠字面意思理解憲法，舉例有「法盲」會說自己識中文便識法律。鄒力陳，法庭需要專家協助。

法官李運騰質疑若憲法條文用字清晰，是否毋須專家解釋。鄒不同意，並指理解憲法不能只看表面字眼。

鄒幸彤爭議中國憲法在本案不適用。（資料圖片）

現在情況是控方告市民違憲

鄒表示，荒謬的是全中國沒有公民可以控告政府違憲，然而現在控方卻控告市民違憲，若控方成功的話則開創了中國和世界上的先河。

控方指憲法是最高法律效力的根本大法

法官李運騰要求控方回應，法庭是否有權釋法以及權力來源，法庭基於甚麼法律原則參考文件。主控黎嘉誼稱，憲法是「最高法律效力嘅根本大法」，有別於「較低階」的全國性法律。黎續援引多條《基本法》條文指，《基本法》分別有指明全國性法律和憲法，反駁昨日李卓人一方指憲法沒被納入《基本法》附件三因此不適用一說。

被告是違反國安法第22條而非違反憲法

黎續指，本案是指被告違反《國安法》22條，其控罪元素提及的憲法，並非控告被告違反憲法。黎強調憲法序言和第1章已經「非常之清晰」，有需要時可參考文本，但無需專家協助，法庭應「尊重地」應用憲法。

控方承認立場與李卓人一致

李官關注，控方與李卓人均認為要依照字面意思理解憲法，問控方立場是否一樣，黎起初指有分別，李官要求控方「斬釘截鐵、唔好轉彎抹角」回應，黎終確認沒分別，但指法庭可以參考官方文件。

李官質疑如果字面一目瞭然，為何仍要看其他文件？又舉例「阿媽係女人」一句，需否定義女人？謂：「呢個世界有好多定義。」黎回應稱憲法序言非常清晰，但同時指沒有事阻礙法庭看文件，但不看也可。

控方引用案例均裁定用普通法詮釋

李官另關注，法庭考慮內地官方報告的法律依據，問控方應依賴哪項法律原則。黎先後舉例「劉港榕案」及黎智英上訴案，李官反駁兩案都被終審法院裁定要用普通法方式詮釋。黎表示，無須言明用甚麼普通法抑或其他方式。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC155/2022