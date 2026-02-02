支聯會案｜控方已播畢全部與案有關片段　料周三可完成控方案情

支聯會涉煽動顛覆國家政權罪案，今（30日）繼續播放與案有的十多段片，包括支聯會年宵攤位、街站、示威活動及拒交文件案記者會等。其中被告鄒幸彤曾在港大清洗國殤之柱活動上稱：「就算政權定義燭光有罪，我哋都會堅持。」呼籲點起希望的燭光。



由於代表李卓人的律師需盤問其中一名警員，法官李運騰把案押後至周三續審，料當天可完成控方案情。辯方稱即使鄒幸彤及李卓人或出庭作供，相信審訊時間亦充裕，又透露李卓人將於3月初作毋須答辯陳詞。



支聯會成員曾洗刷「國殤之柱」。（資料圖片）

國殤之柱遭在2021年已拆件運離港大。(資料圖片)

控方播國殤之柱片段

控方今續播放涉案影片，鄒在港大清洗國殤之柱活動上，提到：「就算政權定義燭光有罪，我哋都會堅持。」呼籲點起希望的燭光。何俊仁在同一場合受訪稱，國殤之柱象徵著港大的言論自由和表達自由，冀港大尊重自由和歷史，尊重地標國殤之柱。

律師稱只需盤問一名證人

代表李卓人的律師要求控方傳召2名警員供他們盤問，大律師沈士文今稱，考慮庭上播放的影片後，料盤問1名控方證人已足夠，可於一天內完成，稍後將申請毋須答辯。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC155/2022