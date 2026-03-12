100公務員獲局長嘉許狀　天文台獲獎者：虛心聽反饋提升觀測水平

公務員事務局局長嘉許狀暨公務員義工嘉許狀2025頒發典禮今日（12日）舉行，100名公務員獲頒發「公務員事務局局長嘉許狀」，「公務員義工嘉許計劃」中有13隊公務員團隊及435人獲獎。有參與預報中心工作、獲得局長嘉許狀的天文台職員表示，即便有最新科技輔助預測天氣都會受限，但保證與公眾保持溝通，虛心聽取市民反饋，不斷提升觀測水平。



3月12日，特區政府舉行公務員事務局局長嘉許狀暨公務員義工嘉許狀2025頒發典禮，100名公務員獲頒發「公務員事務局局長嘉許狀」，「公務員義工嘉許計劃」中有13隊公務員團隊及435人獲獎。（梁鵬威攝）

100公僕獲局長嘉許狀 435人獲義工嘉許狀

政府在2004年推出公務員事務局局長嘉許狀計劃，由局長代表政府表揚連續五年或以上工作表現優秀的公務員。公務員義工嘉許計劃在2024年推出，表揚在參與或推動義工服務上有卓越表現及貢獻的部門義工隊及人員。

2025頒發典禮今日在政總舉行，行政長官李家超、公務員事務局局長楊何蓓茵等官員出席。楊何蓓茵在典禮上公布，100名公務員獲頒發「公務員事務局局長嘉許狀」，來自39個政策局和部門，涵蓋55個不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系；「公務員義工嘉許計劃」中有13隊公務員團隊及435人獲獎，計劃個人獲獎數字較上一屆增加三成。

今年有100名公務員獲頒發「公務員事務局局長嘉許狀」，來自39個政策局和部門，「公務員義工嘉許計劃」則有13隊公務員團隊及435人獲獎，左起為得獎者天文台高級科學主任（預報拓展）黃偉健、海關總關員黃志明、機電工程署署任高級督察陳文德、懲教署一級懲教助理徐文龍。（梁鵬威攝）

獲獎天文台公僕：會盡力做好天氣預報 與公眾保持溝通

獲得局長嘉許狀的包括天文台高級科學主任（預報拓展）黃偉健，他接受傳媒採訪時表示，主要負責發展針對暴雨及惡劣天氣的臨近預報技術，亦管理臨近預報系統，參與預報中心工作，形容中心得到世界認可。

被問到極端天氣如黑色暴雨時，天文台曾因發放信息受到市民批評，職員會如何應對壓力？黃偉健說，預報員會盡力做好預報，但即便有最新科技輔助預測天氣都會受限。他保證與公眾保持溝通，虛心聽取市民反饋，不斷提升觀測水平，亦加強信息發放。

另一獲得局長嘉許狀的海關總關員黃志明表示，公務員體制提供完善福利，很有前景和穩定，他想用知識技能服務社會。他透露曾與團隊成功打擊新興毒品依托咪酯案件，稱海關學院工作令他很有滿足感。

公務員與關愛隊合作助長者換燈泡 形容經驗有助公務

獲得優良義工服務獎的包括機電工程署康樂會義工隊。成員、署任高級督察陳文德是2024年4月展開的「黃大仙區更換環保LED燈泡關愛行動計劃」的隊長，主要為長者更換燈泡和提供用電安全建議。他透露，每季都會展開服務，迄今完成80戶，服務時數超過400小時，形容義工經驗對執行公務都有幫助。

被問到計劃中公務員義工與關愛隊負責內容的分別，陳文德表示，義工隊和關愛隊的分工很清楚，首先由關愛隊進行「地區掃雷」，找到有需要幫助的長者個案後，再轉介給義工隊。

愛羣義工團（懲教署）同樣獲得優良義工服務獎，成員、一級懲教助理徐文龍，是團隊內警衛犬隊義工分隊的聯絡人。他表示，會運用警犬專業知識做義工，訓練流浪狗的服從和社交禮儀，增加它們被領養的機率。他笑言每次見到有狗隻被領養都好興奮，也是做義工最大動力，自己會記住被領養小狗的表情和美好回憶。