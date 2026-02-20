15高級公務員江蘇調研基層善治　楊何蓓茵：關鍵是一站式貼心服務

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（2月20日）在社交平台發文，指公務員事務局與北京大學政府管理學院合辦的特區政府高級公務員公共管理碩士課，第四屆共15名高級公務員在完成北京沉浸式學習半年後，於今年1月下旬前往江蘇省進行為期六天的實地調研，聚焦「基層善治與區域可持續發展」。楊何蓓茵邀請三位學員分享調研見聞，探討內地經驗對香港的啟示，「要為廣大市民提供精準到位的服務，關鍵是一站式的貼心服務」。



15名高級公務員在一月下旬到江蘇省調研六天。（楊何蓓茵fb相）

與北大合辦碩士課程 迄今60高級公務員參加

為增強特區高級公務員的國家意識和戰略眼光，公務員事務局與北京大學政府管理學院合辦「特區政府高級公務員公共管理碩士課程」。楊何蓓茵指，該兩年制課程至今已選派超過60名具潛質的高級公務員參加。

第四屆有15位高級公務員在完成約半年的北京學習後，前往江蘇省進行實地考察，主題緊扣「基層善治與區域可持續發展」，到訪了蘇州工業園區、五山濱江片區、南通規劃館等地。

楊何蓓茵指，今次江蘇省調研的主題是基層善治與區域可持續發展。（楊何蓓茵fb相）

學員：貼近多元需求的治理方式具參考價值

政務職系的鄭朗峰注意到蘇州社區服務能因應不同群體需求設計便民措施，例如在商業區設電子服務台方便求職登記，在長者社區營運醫療站協助遙距覆診。廉政公署的黃嘉敏對蘇州相城區的「一窗通辦」服務及為外賣員等設立的「暖新驛站」印象深刻，認為這些貼近多元需求的治理方式具參考價值。土力工程師職系的招亦勤則關注蘇州工業園區「規劃先行」與「法治保障」的模式，認為其確保政策延續性並營造透明營商環境的經驗，值得香港規劃北部都會區時借鑒。

楊何蓓茵總結學員分享，指要為廣大市民提供精準到位的服務，關鍵是一站式的貼心服務，「我和公務員團隊會秉持以民為本精神，積極為市民做實事，全力排解市民的急難愁盼。」