不滿派米色利市封被嘲諷　趙式浩要求區議會討論網絡欺凌

經民聯南區區議員趙式浩，農曆新年前自費印製一批利市封派給居民，並非採用傳統紅色，而是用接近白色的米黃色作為底色，有居民在社交平台表達不滿，質疑「你爸爸趙世曾冇教你利市封應該係紅色嘛？」趙式浩其後就事件致歉，但不滿被冤枉成白色，提出應否就網上欺凌立法。事隔一個月，趙式浩在區議會提出討論網絡欺凌，要求當局交代南區過去一年的網絡欺凌個案數字，以及支援方法。



趙式浩參加第八屆立法會選舉，競逐地產及建造界議席，但輸給恒基兆業執行董事黃浩明。（梁鵬威攝/資料圖片）

趙式浩向居民派發白色利市封，引發爭議。（趙式浩facebook）

趙式浩自費印米色利市封 指紅色屬火要避用

趙式浩上月在社交平台交代利是封爭議背景，表示今年區議會沒有為大家準備利市封，考慮到居民需要，他自費印製一批利市封供有需要的居民領取。他強調，印製費用全由個人承擔，未有動用公帑。

作為南區區議員，我從南區風水角度考量，更希望新一年能更加風調雨順，所以我利市封選擇避免使用紅色作為主色。 南區區議員趙式浩

利市封以米黃色為底色，而非傳統紅色。趙式浩解釋，去年是乙巳年，屬火，又是蛇年，亦代表烈火之象。他認為，正因如此，去年火災頻繁。今年為丙午年，天干地支亦都是火，而南區處於香港南方，也屬火，再加上紅色本身也屬火，如果在年頭使用紅色，容易形成「火上加火」的情況，他於是避免使用紅色。

趙式浩不滿派米色利市封被嘲諷

當時，趙式浩在社交平台反映米黃色利市封被「屈成白」，形容有人指鹿為馬，質疑網上發言完全不需要負責任，又說既然情況失控，香港應否借鏡新加坡討論立法防止網上假訊息，討論就網絡欺凌立法。

趙式浩派米色利市封。（趙式浩FB）

趙式浩不滿派米色利市封被嘲諷。（趙式浩FB）

趙式浩要求區議會討論網絡欺凌

事隔一個月，趙式浩在區議會提出討論網絡欺凌，提到社會關注「起底」、網上騷擾、假冒身份，以及利用 AI 技術（包括惡意改圖等形式）散播失實或誹謗性內容等問題會否進一步惡化。

趙式浩要求區議會討論網絡欺凌。（趙式浩FB）

他說期望能夠更深入了解政府現行措施及未來有關政策方向，要求交代南區過去一年有多少宗網絡欺凌個案？相關部門的處理機制及跟進工作如何？學校、社福機構或市民如遇到網絡欺凌，一般應如何向政府部門反映及尋求協助？當局會否進一步加強相關指引、宣傳及支援安排。