劉智鵬倡大灣區合辦國際運動會　涵蓋馬術、板球、越野賽、武術等

上周閉幕的全國政協會議上，全國政協委員、選委界立法會議員劉智鵬提出，在粵港澳大灣區舉辦「一帶一路運動會」，當中香港負責賽事統籌和對外聯繫，設立國際化融資渠道。劉智鵬指，若成事料需籌備兩年，冀四年一屆，囊括馬術、劍擊、單車、板球、越野賽、武術等賽事。至於本港正大力投資北都等基建，若合辦大規模國際賽事，財政上能否滿足要求？劉智鵬認為費用不會太高，因賽事不需額外投資基建，香港、廣深已有合規格場館。



全國政協委員、選委界立法會議員劉智鵬提出，在粵港澳大灣區舉辦「一帶一路運動會」，當中香港負責賽事統籌和對外聯繫，設立國際化融資渠道。（何夏怡攝）

冀由香港統籌賽事 四年一屆

劉智鵬今日（17日）向傳媒介紹粵港澳大灣區合辦面向國際的「一帶一路運動會」的提案。他建議四年一屆，由國家體育總局牽頭舉辦，令香港負責賽事統籌和外聯、澳門提供一站式接待服務、廣州、深圳提供沈浸式觀賽的技術支援。

他預料提案若通過，運動會籌辦最快要兩年，希望囊括馬術、劍擊、單車、板球、越野賽、武術等賽事。他續指，運動會舉辦後，可常態化「一帶一路」國家的體育合作交流機制，鼓勵各國運動員和教練互訪等。

2026年2月3日，意大利科爾蒂納丹佩佐，圖為米蘭-科爾蒂納冬季奧運會的選手村，圖為選手村外的奧運五環標誌。（Reuters）

憂「政治干擾」故未倡大灣區申辦奧運

至於為何沒有建議大灣區申辦奧運，劉智鵬解釋是擔憂會面臨「政治干擾」，舉例美國曾稱不派官員出席北京冬奧會；他續指以往觀念是要參加國際賽事才「夠水準」，現時不如自己籌辦，「無需俾西方認可你」，又料賽事亦可進一步團結「一帶一路」國家。

啟德體育園。

指不需額外投資基建 籌辦成本不會太高

若不計入發債，本港現時綜合帳目財政赤字為1,004億元，本港正大力投資北都等基建，若合辦大規模國際賽事，財政上能否滿足要求？

劉智鵬認為費用主要是籌委會的經常開支，且因香港、廣深已有合規格場館，賽事不需額外投資基建，料花費不會太高，還能配合打造「盛事經濟」。