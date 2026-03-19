卓永興憶當差時掃黃「開眼界」　查牌遇年長女士「嬌滴滴」應門

警隊出身的政務司副司長卓永興近日分享45年前在警務生涯的見聞，憶當年在銅鑼灣打擊「黃、賭、毒」，調查俗稱「一樓一」的色情場所，期間一名較他年紀還要大的女士應門，令他「開了眼界」，「嗰個人聲好好滴滴滴，我去查查牌，開，『嚟~』，一開，我諗年紀仲大過我而家，佢喺個廳坐幾個客喺度，逐個逐個招呼。」



由警隊轉投政務官，到現時是首位政務司副司長，卓永興被問及任期屆滿後會否退休，他只是說現階段要「專注當下」， 因正忙於處理大埔宏福苑事件。 對於宏福苑居民爭取原址重建，卓永興指受火災影響的外牆及其他看不到的地方在結構上存在風險，樓宇價值亦已歸零，政府已就不同可能性作考慮，並強調在公共行政上，必須「在居民的利益之中尋找最大的公約數」。



政務司副司長卓永興出席商台節目《又係時候同一天講再見》。（商台）

卓永興1981年大學畢業後隨即投身警隊，任職警務督察，1984 年才轉投政務職系。他昨日（18日）在商台節目《又係時候同一天講再見》解釋，大學畢業後沒有立即投考政務主任，是因為年輕時深受電視劇及警匪片影響，一心想做警察「維護正義」。

卓永興1981年22歲在警察學堂高年班。（卓永興FB）

他指在警隊服務約三年，期間曾輾轉五個崗位，包括便裝、軍裝、CID 訓練、機動部隊及衝鋒隊，形容當中最有趣的是駐守銅鑼灣警署任職特別職務隊 ，負責調查黃、賭、毒案件，見盡人生百態。

卓永興1984年在港島衝鋒當第三隊小隊長。（卓永興FB）

政務司副司長卓永興出席商台節目《又係時候同一天講再見》。（商台）

「喺銅鑼灣做雜更嗰陣時，我應該一共拉過二十八單案，淨係甩過一單。黃賭毒，其實嗰度黃少，賭毒多。我叫卓永興，永興街由街頭拉到街尾。」他憶述當年在永興街偵破全港首宗涉及容許穿校服人士進入遊戲機中心的案件，因沒有先例可循，需自行釐定保釋金金額，最終因定額過高而被裁判司責罵。

政務司副司長卓永興。（梁鵬威攝）

卓永興談及另一件難忘事，憶述當年拘捕一批聚賭的雜工與小販後，在警署附近買荔枝，付款時才發現對方原來是其中一個小販。小販堅持不收錢，更一路追着他找續，「由清風街天橋底追到出電氣道，我要向銅鑼灣裁判署奔走，佢係喺後面追，市民追差人（警察）。」除了賭與毒，他提及當時調查俗稱「一樓一」的色情場所，其中一次查牌時遇上一位女士令他「開了眼界」。

嗰個人聲好好滴滴滴，我去查查牌，開，「嚟~」，一開，我諗年紀仲大過我而家，佢喺個廳坐幾個客喺度，逐個逐個招呼。 卓永興

到後期投考政務官，卓永興表示雖然當警察很開心，但年輕時始終「人望高處」，希望嘗試行政及政策層面的工作。他指當年考政務官最後一輪面試的評審員包括前高官蘇燿祖及冼德勤，印象最深是蘇燿祖「一路問一路食雪茄」，面試氛圍十分輕鬆。卓永興通過面試之後，展開長達數十年的政務生涯。

政務司副司長卓永興。（鄭子峰攝）

回憶2003年沙士，卓永興當時正任職食環署副署長，獲時任政務司司長曾蔭權親自點名領導團隊應對危機。他當時需要即時制定不同場景的應變方案，形容過程具挑戰性，「我唔飲咖啡，我飲咖啡會好亢奮、瞓唔著覺。即刻泵兩杯齋啡，即刻攞支筆出嚟寫十零個Scenario（場景）就派功課。」惟他當時屬D3（首長乙級乙政務官）的他，面對比他職級高的同事，甚至常秘。

當時有啲都幾高級嘅人問我「我走得未？」 ，我話「你冇嘢，你走先」。 卓永興

卓永興收到方案後即時批改再商議，並安排政務官「照板煮碗」，指自己 「好似王大導演拍戲咁飛紙仔」。當時這份工作歷時十多天後解散，事後獲曾蔭權肯定並留下正面工作評語。