貿發局曼谷啟動「綠色營商」活動　加強兩地綠色金融、創新合作

香港貿易發展局在泰國曼谷舉辦「GreenBiz HK 綠色營商‧香港營造」推廣活動，包括 GreenBiz HK主論壇、專題分組論壇、企業交流活動和商貿配對，以及組織「香港綠色商貿代表團」，期望推動香港與泰國在綠色經濟領域的合作。



其中，焦點活動GreenBiz HK論壇昨天(18日)在曼谷披尼格蘭德中心大酒店舉行，曼谷市長Chadchart Sittipunt擔任主禮嘉賓並致開幕辭，吸引超過550名來自泰國政府及商界代表出席。論壇環節聚焦綠色金融、綠色科技、綠色供應鏈和可持續智慧城市發展等領域，並推廣香港作為國際綠色及可持續金融樞紐的角色，並且共同探索兩地進一步加強綠色合作的空間。



貿發局曼谷啟動「綠色營商」活動

貿發局助理總裁張詩慧致開幕辭時表示香港是享負盛名的超級聯繫人及超級增值人，有蓬勃的綠色創新與可持續發展生態圈，結合政策支持、資金流動、研發資助、創科產業集群及創新方案。為推廣香港作為國際綠色金融與創新中心的角色，GreenBiz HK綠色營商‧香港營造搭建交流平台，促進港泰兩地商界領袖及專家分享經驗與洞見，共同探索全球趨勢的合作機遇。

曼谷市長Chadchart Sittipunt表示綠色轉型並非任何城市或國家能獨力應對的挑戰，而是需要公私營部門攜手合作、凝聚共同願景並展開協同行動，形容GreenBiz HK論壇正是連結香港綠色優勢與曼谷可持續發展抱負的重要平台。

「GreenBiz HK 綠色營商‧香港營造」活動是「經貿一站通」的重點活動之一。「經貿一站通」旨在協助香港中小企及初創企業開拓海外市場商機，同時吸引更多企業來港投資及設立業務。活動的交流午宴獲香港駐曼谷經濟貿易辦事處曼谷經貿辦支持，促進香港與當地商界之間的交流與合作。

貿發局亦於3月17至20日組織「香港綠色商貿代表團」赴泰國探索綠色市場機遇。代表團由貿發局助理總裁張詩慧及貿發局基建發展諮詢委員會主席盧偉國共同率領，成員包括18位來自香港的代表，涵蓋建築、工程、智慧城市發展、ESG諮詢、綠色科技等多元服務。