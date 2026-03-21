吳秋北、簡慧敏聯合議辦開幕　陳國基：強強聯手

工聯會會長、立法會議員吳秋北，與選委界立法會議員簡慧敏位於柴灣的聯合辦事處今日（21日）舉行開幕禮 。政務司司長陳國基形容，二人合作為強強聯手，深信可發揮一加一大於二的疊加力量，為街坊提供服務。



陳國基致辭時形容，議辦是議員服務街坊的新起點，亦是關心市民生活的重要基地。他續指立法會議員作為特區管治團隊的重要組成部分，不但負責審議法例，更與政府同心協力、出謀獻策，推動香港向前發展，而行政立法間的互動是有效施政的良好基礎，政府在推動改革提升競爭力過程，需要議員給意見、建議將市民聲音帶進議會。

陳國基稱，吳秋北和簡慧敏為充滿熱誠的議員，相信二人能與政府並肩前行，一同做好發展經濟改善民生的工作，又指吳秋北為資深議員及行會成員，簡慧敏有專業法律背景，二人合作開設聯合辦事處，屬強強聯手，深信可發揮一加一大於二的疊加力量，為街坊提供服務。

簡慧敏：提供貼地服務

簡慧敏表示，港澳辦主任夏寶龍早前對立法會議員提出了5點期望，包括要熱心服務市民，多落區急市民所急，因此今次為自己與吳秋北第二個辦事處。她又指，二人之前的地辦開在商場，今次則開在地鋪，笑言會提供「非常貼地的服務」。

吳秋北：與簡慧敏為緊密夥伴

吳秋北指，與簡慧敏在上屆起開始合作，二人屬緊密的夥伴，在多項工作並肩前行，亦做出不少成績。他又感謝政府官員過去對其地區工作的支持，中聯辦在其與內地交往上，以及各種團體的交往上，做了很多工作「穿針引線」。