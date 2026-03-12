立法會研更頻密會見市民　議員周四大會後輪流當值｜政圈風聲

近年，立法會減少透過舉行公聽會吸納民意，審議重要法案或政策時，較多邀請市民寫書面意見。為市民排憂解難，反映市民業界聲音，是代議士的責任，立法會主席改由李慧琼出任後，計劃帶來新氣象。本身是全國人大常委的她，上月專門學習國家信訪局的工作，希望立法會申訴部加強收集民意的功能。



內地人民可以透過上訪「申冤」，立法會申訴部其實也設會見市民計劃。《香港01》獲悉立法會考慮加強見市民環節，如周四立法會續會完結後，安排一定數量的議員見市民，不過有關安排仍是初步構想，有待拍板。有議會中人形容像區議會的「會見市民計劃」，相信只要提早安排會面時間，對大部分議員不成問題。



3月3日，身兼立法會主席的全國人大常委李慧琼與港澳辦主任夏寶龍會面後見記者。（民建聯）

李慧琼學習內地上訪制度

上屆立法會審議重要法案或政策時，都邀請市民寫書面意見。不過，選舉改制前，社會習慣用公聽會方式，讓各界到立法會親身開會表達意見，據統計公聽會舉行次數已大減八成。李慧琼早前在全國人大香港團會議上表明立法會是社情民意的「匯集地」，議員必須深入社區、走入界別，了解市民所思所想和各行各業的困難和機遇。她接受傳媒訪問時提到人大重視信訪工作，而香港立法會過去因為追趕時間或總體考慮，用另一方式去吸納民意。

全國人大常委李慧琼正在北京出席全國兩會。（受訪者提供）

不過，上月隨常委會去學習國家信訪局的工作的李慧琼，最新認為香港立法會申訴部作為主要民意收集渠道，要進一步改善運作，有效解決個案、為市民排憂解難，加強意見匯聚，多反映市民和業界聲音，令政策措施更貼地、利民。

立法會主席李慧琼。（鄭子峰攝）

消息：擬加強立法會議員會見市民

立法會申訴部目前設有會見市民計劃，市民可就政府政策、決策或行政失當直接申訴，由輪值議員接見。據聞，李慧琼曾向個別議員「摸底」，考慮加強會見市民的工作，如周四立法會續會後，安排一定數量的議員見市民。不過有關安排在初步構想階段，尚未作實，目前仍未向議員作大規模諮詢。

立法會申訴部目前設有會見市民環節，市民可就政府政策、決策或行政失當直接申訴，由輪值議員接見。（陳紹雄FB）

有議會中人表示，有關想法亦不無道理，皆因周四一般安排為立法會大會續會，比起其他日子，議會相對齊人，而且續會當日所需處理的事情，亦相對較周三的大會少，會議普遍能在中午左右的時間完成。

新民黨陳家珮。（直播截圖）

有議員贊成增加會見市民渠道

立法會協調小組成員、新民黨港島西議員陳家珮接受《香港01》訪問時表示，暫未聽聞有關安排，但認為安排會見市民屬好事，因為議員不少在立法會跟進的議題，都是透過市民反映才得悉，相信該類安排，可增加議員收集意見的渠道。

作為直選議員，不時需要「落區」會見市民，被問及在有關安排下，會否認為所接觸的非選區市民，未必能夠轉化為實質選票，或安排對直選議員不公。陳家珮強調，不論循甚麼渠道進入議會，只要是涉及香港的事情，就與議員職責相關。

立法會效法區議會「會見市民計劃」？

有代議士認為，安排立法會議員會見市民屬合理做法，現時區議會亦有會見市民計劃。去年，民政處將會見市民計劃落到街頭舉行，區議員輪流在街站當值，方便市民即場反映意見。亦有代議士指，立法會90名議員可輪流會見市民，相信只要提早安排會面時間，對大部分議員而言，不會有太大問題。

雖然有關安排尚未作實，但如何將市民的意見帶到立法會，並協助政府「落地」，轉化成惠民生的實質政策，為新一屆議會不能逃避的答卷。