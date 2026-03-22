立法會擬續設足球隊　另增「多元運動隊」推廣體育發展｜政圈風聲

立法會過去都有成立運動隊伍的傳統，藉運動與社會各界交流。《香港01》獲悉，今屆立法會有意延續傳統設立足球隊，並擬增設「多元運動隊」，該隊的隊員將可參加各種運動賽事，如四拍球類、行山等。



立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽。（夏家朗攝）

立法會不乏運動健將 更有奧運冠軍坐陣

社會近年流行如匹克球等新興運動。據了解，為配合體育發展，新一屆立法會有意新成立「多元運動隊」，隊員可以參與各種運動項目，如跑步、行山，以及四拍球類等。

其實，議會中有不乏熱愛運動之人，例如曾多次參加馬拉松的長跑好手、民建議員鄭泳舜，以及體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛等，今屆還有奧運劍擊冠軍江旻憓「加盟」。相信新增「多元運動隊」可以給予一眾代議士不少空間發揮，讓他們在議會內外都能一展所長。

今年2月，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）及馬會行政總裁應家柏（右）於一個籃球計劃啟動禮上與青年人切磋球技。

適逢今年是「亞運年」，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（21日）表示，希望香港主辦更多單項的全國性、亞洲或國際賽事，既讓準備參與亞運的選手有「主場練兵」的機會，亦可以體育盛事吸引旅客訪港。

在行政立法良性互動的政治氛圍下，立法會增設各類運動隊，亦可協助推廣盛事經濟。

立法會足球隊曾多次參加友誼賽

除了多元運動隊外，據聞今屆立法會亦有意繼續延續傳統，成立足球隊。有意參加兩隊運動隊的議員需於下周四（24日）前報名。

立法會足球隊多年來，不時會與各隊伍，舉行友賽，例如政府足球隊、業界代表隊等。立法會足球隊在過去亦曾有一段輝煌歷史，其中一個著名戰績為連續15年對陣政府足球隊，未曾落敗。然而不敗的「金身」在2023年起被打破，過去3年立法會，在對陣由財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強等人領軍的政府足球隊，都未取一勝。不知新一屆議會中，會否再出現「踢得之人」，為立法會足球隊重振聲威呢？