加快北都發展專屬法例立法建議 今起展開兩個月公眾諮詢
撰文：董素琛
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發展局今（24日）就加快北都發展專屬法例立法建議，展開兩個月公眾諮詢，公眾及各界人士可於今年5月22日或之前，以電郵或郵遞方式就擬議專屬法例提出意見。發展局指，目標是於今年年中向立法會提交主體法例的條例草案供審議，同時提交首批附屬法例的草擬本供預覽。
發展局指，早前已發出立法會文件，建議為加快北都發展訂立專屬法例，目標是進一步為北都規劃和地政程序拆牆鬆綁、加快工程建設及助力產業營運。
局方擬議專屬法例建議由主體法例設定主線框架，並授權行政長官會同行政會議可按需要，就六個指明範疇進一步訂立附屬法例：
（一）簡化城市規劃程序
（二）加快支付被收回土地的補償
（三）便利採用創新的建築技術安排
（四）簡化申請建築噪音許可證的程序及要求
（五）便利及管理跨境要素流動
（六）就指定地區成立法定公司
發展局表示，會爭取主體法例年內獲得立法會通過，然後向立法會正式提交主體法例下首批附屬法例供立法會審議。
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