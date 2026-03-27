新皇崗口岸7月開通？　鄧炳強：必然在本屆政府任期內啟用

新皇崗口岸的聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成，政府擬在口岸實施「一地兩檢」，以及「合作查驗、一次放行」通關模式安排。立法會今日（27日）討論有關事宜。保安局局長鄧炳強表示，口岸必然會在本屆政府任期內啟用，當局希望可以提早，但具體可以提早的時間，仍要視乎建築及裝修進度，以及法例通過情況。



鄧炳強又提到，「一地兩檢」須經過全國人大常委會作出授權，其後再啟動本地立法程序。政府會視乎中央授權的時間，計劃在今年第二季向立法會提交條例草案。



鄧炳強：不存在互通或共享資料庫

保安事務委員會今日舉行會議，鄧炳強在開場發言時提到，新皇崗口岸將會取消貨檢的功能，專注提供24小時的旅檢服務，重建後的新皇崗口岸，在口岸實施「一地兩檢」，以及「合作查驗、一次放行」通關模式。旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可完成兩地出入境手續。

鄧炳強表示，根據合作查驗自動通關，以及訊息採集一體機的設計，出境方會採集旅客、司機的證件資料、容貌及指紋作出境檢查，並在使用者同意下將資料傳送至入境方，不過強調港深的出入境部門，只會將已採集的資料，與各自的資料庫作對比，並不存在互通或共享資料庫。

計劃今年第二季提交「一地兩檢」條例草案

鄧炳強提到，特區政府會繼續與深圳市政府保持緊密合作，積極落實各項籌備工作，爭取提早完成於本屆政府任期內讓新皇崗口岸具備落成啟用條件的目標。他又指，「一地兩檢」須經過全國人大常委會作出授權，其後再啟動本地立法程序。政府會視乎中央授權的時間，計劃在今年第二季向立法會提交條例草案。

民建聯新界北議員姚銘指，有傳新皇崗口岸會在7月啟用，問到當局啟用的具體時間表，又關注日後新界北會否有巴士服務會到達新的口岸。鄧炳強指，必然會在本屆政府內具備通關條件，但只是起點，當局希望可以提早，但具體可以提早的時間，仍要視乎建築及裝修進度，以及法例通過情況，特區政府和深圳方面的目標都希望可以提早。至於巴士配套方面，鄧炳強指，相信新界北區必然有接駁巴士，實際路線正與相關持分者商討。

立法會議員范駿華。（資料圖片）

新皇崗口岸開通初期 容量可達20萬人

選委界議員范駿華問到，新皇崗口岸有否足夠措施處理高人流時間。鄧炳強指，估計新皇崗口岸的使用整體通關時間，會由原來約30分鐘，大幅縮短至大約5分鐘。他又指，新皇崗口岸開通初期的容量可達20萬人，相信日後北環綫通關後，可提升至30萬。

經民聯吳永嘉關注，如果其中一方的檢查系統出現技術故障，或雙方數據傳輸出現延誤，會否導致旅客在通道中滯留。鄧炳強指，當局在新皇口岸仍設有68個人手櫃位，如果出現問題會改用傳統人手櫃位，又相信即使有旅客在通道中滯留，亦只為個別事件，現場有技術人員協助。

機場能否採用「合作查驗、一次放行」？

選委界吳傑莊問到，未來會否考慮將「合作查驗、一次放行」的通關模式，應用在其他陸路口岸或機場等。鄧炳強表示，即將重建的沙頭角口岸，會採用上述通關模式，認為這類通關模式十分便利，冀日後可在其他新建的陸路口岸設置。不過，機場設置有關安排則比較複雜，因機場不僅是只有內地旅客，相信短期內未必能做到。