宏福苑｜屈穎妍：公僕以「唔關我事」推諉　　結果現在人人都關事

大埔宏福苑大火聽證會上，揭示了政府部門的亂象，「唔關我事」的陳述更經常出現。資深傳媒人屈穎妍評論事件，直斥政府部門的一次又一次「唔關我事」，埋下巨災隱患，「一句『唔關我事』，結果現在人人都關事」。



奪去168條人命的宏福大火，獨立委員會至今已舉行了多場聽證會，屈穎妍在無綫新聞節目《有理說得清》中指出，多場聽證會「唔關我事」的陳述經常出現，形容聽證會揭露了工程腐敗，專業淪亡，監管真空，圍標猖獗等問題，甚至全面得可以成為現代城市管理學的最佳反面教材。

個「波」被踢到不知所踪

屈穎妍提到，聽證會上披露，市民多次向勞工處投訴工人在棚架上吸煙，勞工處職員指他們的職責只是「保障工人安全」，把「波」踢到「保障公眾安全」的消防處手上，而消防處又以「工地吸煙不屬職權範圍」為由拒絕跟進，結果「波」被踢到不知所蹤。

以「唔關我事」卸責

屈穎妍又稱，大維修承建商「宏業」以易燃發泡膠板封窗，遭居民投訴，消防處則回覆「不屬管轄範圍」。而房屋局獨立審查組就說「沒相關條例要求發泡膠板要阻燃」；還有大廈逃生樓梯的窗戶因被拆除裝上木板，失去逃生及防煙功能，對此房屋局獨立審查組只按程序審批，勞工處就指樓梯屬消防處屋宇署管轄，總之就「唔關我事」。

部門互相推諉 埋下巨災隱患

對於「唔關我事」這句說話，屈穎妍指，「只要稍為跟政府部門打過交道，都會明白這句公務員的金科玉律威力有多大」。然而一次又一次「唔關我事」，各部門互相推諉，結果埋下巨災隱患。

宏福苑宏泰閣居民葉家駒的太太救了五人但最終罹難。他有份在宏福苑聽證會上作供。（鄭子峰攝）

她又引用喪妻的災民葉家駒在聽證會上的說話：「沒人肯多走一步發揮好自己應有的功能，他們不只侮辱了自己的職責，也侮辱了自己的專業」。她形容這說出小市民心聲，直言「一句『唔關我事』，結果現在人人都關事」。