宏福苑聽證會｜消防缸無水兼關總電掣　管理公司消防承辦商現矛盾

大埔宏福苑聽證會連日揭示消防水缸無水、消防系統總電掣被關等問題。聽證會周四（2日）踏入第八日，宏福苑管理公司「置邦」及消防承辦商「宏泰消防」的職員已作供，惟口供多處矛盾。



「宏泰消防工程」早前作供時稱，大火前發現消防水缸無水、消防總電掣被關後，曾通報管理處，更數次問到管理處有否向消防處提供「消防裝置停用通知書」（即SDN、俗稱掛牌紙）。



然而，物業主任鄭芷盈在「置邦」作供的證人中職位最高級，火災期間始知警鐘被關閉，又沒印象大火前曾被問索取SDN。其中一次「宏泰」供稱發生的通話，「置邦」代表律師提供截圖，顯示為「Miss Call」（無接來電）。



2026年4月2日，宏福苑大火首輪聽證會進入最後一日，宏福苑的管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈（中）出席作供。（馬耀文攝）

「宏泰消防」在大火前一個月，即去年10月已知悉全屋苑消防水缸無水、 11月知悉總電掣被關，職員及董事均稱，曾多次聯絡置邦反映多項問題。

一：宏泰指10月追問SDN 鄭稱無印象：電腦有，如有問好快畀到

「宏泰消防」10月處理水缸工程時，始知水缸被放水，董事鍾傑文10月17日致電「置邦」物業主任鄭芷盈，問水缸工程是否有「掛牌」停用，稱「做完工程、畀返掛牌紙我」。

「置邦」代表、資深大律師許偉強盤問時，展示兩人的通話記錄只有1分08秒。鄭芷盈供稱，沒印象兩人在對話談過甚麼內容，稱「我嘅記憶應該就冇」那些對話內容。鄭表示，「公道講我真係唔記得嗰日對話，但電腦有存檔，如有問相信好快畀到佢。」

2026年4月2日，宏福苑大火首輪聽證會進入最後一日，宏福苑消防承辦商宏泰消防工程公司董事兼工程師鍾傑文到場。（馬耀文攝）

二：宏泰稱大火前已提消防總掣被關 鄭：事發時始知警鐘關閉

11月19日，「宏泰消防」員工李俊賢和黃建華，到宏福苑維修俗稱「扲手」的火警鐘，發現泵房消防總電掣被關。

黃建華早前供稱，當日曾問鄭芷盈是否知悉，他引述鄭回應稱，由於有消防水缸維修工程，故大判宏業「請咗」消防承辦商關閉總電掣。黃又稱，曾獲鄭告知工程「已掛牌」。

李俊賢亦稱，曾到管理處向鄭芷盈查詢，起初鄭「唔喺位」（不在工作座位），至中午12時許，鄭回覆他表示「知道」消防系統被關。聽證會展示李的WhatsApp對話，顯示另一名工友向李告知「看更話大廈維修要做嘢，所以閂咗啲泵」，李回覆稱「我知道，頭先鄭小姐覆咗。」

不過，鄭芷盈今日作供稱，不記得當日曾與李、黃二人對話。其中，她只記得11月曾與黃建華對話，但不記得實際日期，「如果黃生話（11月19日）有（對話），就可能有。」鄭憶述，當時與黃面對面交談，談了不足20分鐘，黃無提及消防總電掣被關，亦無談及消防裝置關閉通知書（SDN）；而她在火警時才知道火警警報系統被關上。

3月31日，大埔宏福苑大火首輪聽證會第六場，宏泰消防電工的李俊賢到場作供。（資料圖片 / 夏家朗攝）

三：宏泰稱大火前5日曾通話 對話紀錄證Miss Call 鄭：電話無發生過

「宏泰消防」董事鍾傑文早前供稱，11月21日鄭芷盈曾發送水缸相給他，他指是轉運缸及消防缸，並掛有牌列明何時維修好。鍾傑文稱之後致電鄭，叫她「做完（維修水缸）後畀返個除牌紙（SDN）我」。（註：鍾供稱，若無除牌紙便不能測試消防設備，亦未能發出年檢證書）

不過，聽證會展示一幅電話截圖，當日下午3時20分的通話只有9秒，而且是「Miss Call」（無接來電）；鄭表示「該電話無發生過」。

聽證會再展示鄭芷盈的WhatsApp紀錄，當日她確實向鍾傳送消防水缸入水照，但她問鍾「做完（消防年檢）執修可唔可以簽返畀消防」。（註：鄭芷盈向鍾聲稱「已注水」，惟她傳送的注水圖片，實際上是在去年8月至9月拍攝。她作供時承認，不清楚水缸無水的說法。）（詳見另稿）

4月1日，宏福苑獨立委員會第七場聽證會，管理公司置邦的工程主任林文欣出席作供。（梁鵬威攝）

四：宏泰稱起火前1小時再提關掣 工程主任：沒講總電源關

大火當日，「宏泰消防」剛完成消防系統執修。「置邦」工程主任林文欣知悉工程完成，便聯絡鍾傑文。鍾傑文口供顯示，下午2時許起火前，林文欣曾與向他索取年檢證書，鍾並提及有工人發現消防水缸沒水，「供水及消防泵電源已關閉」，未能發出證書。

不過，林文欣今日供稱「印象沒有講到電的部分」，對方僅稱未能完成消防裝置測試，因天台水缸無水。林文欣又同意鍾曾問他索取SDN，但林稱「暫時畀唔到掛牌紙佢」。林直至事發時才知道總電掣被關。

五：大火後三日 鄭始發SDN給鍾

鄭芷盈供稱，大火當日下午6時許曾與鍾傑文通電話，鍾當時「好似有問我掛牌嘅嘢」。不過，根據鍾傑文供詞，鄭芷盈最終在大火後三日，即11月28日，才首次發SDN給鍾；鄭表示：「記憶中好似係。」

2025年11月26日大埔宏福苑發生五級火災。（夏家朗攝）

鍾傑文、鄭芷盈無回應傳媒提問

獨立委員會下周三再傳召鍾傑文作供。鍾在今日聽證會完結後離開展城館，其間被大批傳媒追訪，他被問為何與置邦物業主任鄭芷盈口供不一致、是否「講大話」？鍾指無回應，「好快就會知」。鄭芷盈離開時，同樣被大批傳媒追訪，被問到多證供不一致，鄭僅低頭掩臉，上的士離開。