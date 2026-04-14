香港與越南簽司法互助協議　鄧炳強：發揮超級聯繫人角色

特區政府今日（4月14日）與越南簽署《刑事司法互助協議》，代表香港簽署的保安局局鄧炳強表示，香港在「一國兩制」下既能連接內地，亦可以與國際社會建立獨立司法互助安排，發揮「超級聯繫人」角色。



香港與越南簽署刑事司法互助協議，保安局局長鄧炳強（右）代表特區政府簽字。（鄧炳強facebook）

鄧炳強在社交平台發文指出，香港與越南的交流愈來愈緊密，除了貿易與旅遊，亦在打擊毒品、偽造證件、詐騙及非法入境等安全領域不斷深化合作，簽署《刑事司法互助協議》，有助進一步鞏固雙邊合作。

鄧炳強續指，面對科技急速發展的時代，罪行往往跨越國界，唯有透過合作，才可以確保罪犯承受法律制裁、無處可逃。他形容，港越攜手正正是國際團結的典範。

根據律政司資料，截至去年9月26日，香港與31個司法管轄區簽署了刑事司法互助的協定，但與其中10個已終止協定，均為西方國家，包括美、英、加拿大、澳洲等等。