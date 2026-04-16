5年逾1200宗職業意外死亡　田北辰稱嚴峻促跨部門立法規管

實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰周三（15日）應工業傷亡權益會邀請，出席「安居樂業 - 家居裝修維修安全展覽開幕禮」。他表示，根據勞工處網站數據，近5年職業傷亡致命個案的死亡人數，每年均高於200宗。其中死亡人數最多的5大行業，5年來總計死亡個案有970宗，佔整體75.7%，情況嚴峻。



圖為2026年4月15日，實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰於社交平台上載近5年職業傷亡致命個案的死亡人數統計。（田北辰Facebook圖片）

根據田北辰在社交平台上載的數據，近5年職業死亡個案共1,281宗。他表示，「每年嘅數字雖然冇大升，但亦唔見有顯著下降嘅趨勢」。 至於死亡人數最多的5大行業，分別為「專業及商用服務」、「建造業」、「運輸、倉庫、郵政及速遞服務」、「地產」及「進出口貿易、批發及零售業」。

圖為2026年4月15日，實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰應工業傷亡權益會邀請，出席於青衣城舉行的「安居樂業 - 家居裝修維修安全展覽開幕禮」。（田北辰Facebook圖片）

所有行業個案均勞工處跟進 但「佢哋係冇得管」

他認為，當中最大問題是所有行業的職業傷亡，都是由勞工處去跟進，「但如果勞工處發覺行業間出問題，佢哋係冇得管、亦都冇得迫唔同行業嘅監管部門去立法，只能夠提供意見。但意見又唔係強制，邊會跟得足呀」。他認為，正由於此問題，令不同行業的死亡數字難以改善，「但每年都死超過2百幾人，真係社會同政府想見到咩？」

田北辰建議，政府可考慮資助各行業的監管部門，回應或跟進勞工處指出有問題的地方。他指出，「咁多行業其實都係主要由財政司同政務司去管，佢哋可以開個內部會議，同唔同政策部門研究點樣立法同進一步規管，例如加重罰則、立法要行業跟特定要求同規限、或者加強從業員嘅培訓等等，絕對唔能夠坐以待斃！」