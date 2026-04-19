伊朗戰事｜葉劉：油價封頂不可行　倡鼓勵節約削減一類巴士線

為應對中東戰事引致的高油價，港府早前公布多項措施，包括為公商用車船等提供為期兩個月共18億元的柴油補貼，不過沒有管制油價。行政會議召集人葉劉淑儀今日（19日）表示，政府從上世紀70年代的首次能源危機至今，從未管制油價，指進口油的價錢是根據國際定價，政府難以規管，「要撳油價唯一就係補貼」，長期應該鼓勵市民節約，亦稱自己「都盡量用多啲公交」。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（香港01）

指油價依據國際市場而定 政府難規管

葉劉淑儀在無綫新聞節目《講清講楚》中談到政府沒有管制油價，形容這是本港從上世紀70年代的第一次能源危機至今的做法，因香港進口油的價格是根據國際定價，「人哋賣俾全世界、全亞洲都係咁嘅價錢」，政府難以規管，「除非補貼，但補貼一定要計數……要撳油價唯一就係補貼」。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

油價高應鼓勵節約 一類巴士路線可削減

政府早前提出向立法會申請動用約18億元，為公商用車船等提供為期兩個月的柴油補貼，每公升柴油補貼3元，並減免所有政府收費隧道收費50%。葉劉淑儀提醒，「就算3蚊補貼有得幾耐？3蚊18億，補埋隧道費一共20億」，認為政府長期應鼓勵市民節約，例如少開冷氣、公交出行等，形容自己盡量使用公共交通，同意政府不減私家汽油稅。

她續指，亦可以削減一些公共交通路線，舉例寵物巴士是沒必要，「天下太平時搞呢啲啦，但係唔係咁必要，就檢討下（削減）」，但渡輪、打工人士開工的路線等不能削減。