宏福苑｜讓非政府機構協助執屋？　李家超：有需要會考慮改善安排

大埔宏福苑七幢大廈災民昨日（20日）起分批上樓執拾物品。行政長官李家超今日（21日）表示，上樓執拾安排暢順有序，引述傳媒報道居民獲幫助和貼心服務。被問到會否讓非政府機構（NGO）協助災民執拾，他稱會動態留意發展，有需要會考慮優化安排。



大埔宏福苑居民上樓執拾4月21日來到第二日，圖為居民上樓後在家中執拾的情形。（夏家朗攝）

李家超：傳媒報道災民滿意執拾安排

李家超今日在行政會議前見記者，談到昨日宏福苑居民分批上樓執拾物品，指有77戶、共264人上樓，整體安排暢順，符合安全、秩序，體恤和關心市民等原則。他又指，從報道中聽到市民滿意安排，獲幫助和貼心服務。

不過，有傳媒報道稱，原本有民間團體借出外骨骼機械設備、派出義工等協助災民上樓，惟臨時取消大部分支援，有機構發公告指，原因是考慮到設備使用和權責交接存在風險。李家超今日被問到會否讓非政府機構（NGO）協助災民執拾，稱昨日現場有1000位人員協助災民，政府會動態留意發展，有需要會考慮優化安排。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

冀8月底前總結參與收購安排人數

被問到宏福苑未受大火波及的宏志閣的收購安排，李家超指，政府願意與宏志閣居民商討，有不少都住戶表示政府希望收購其單位，政府會先統整情況，財政司副司長卓永興會作詳細分析之後向其匯報。

他續指，期望8月底前可總結參與收購安排的人數，相信參與者多，政府尊重每戶人意願。