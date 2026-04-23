控煙｜英國通過世代禁煙政策　議員倡香港效法：倘有決心一定做到

英國國會當地周二（4月21日）通過「世代禁煙」政策。新民黨選委界議員何敬康認為，目前特區政府已推出不同措施控煙，如經濟手段等，惟尚未從源頭入手，建議當局可效法英國推「世代禁煙」，爭取明年立法規定2010年或之後出生者，終身不得購買香煙，從源頭入手，使香港逐步邁向無煙世代。他強調，任何公共政策都要有起點，政策沒可能滿足所有人，「若然有決心，一定做到」。



2026年1月26日，英國倫敦，一名手持香煙的女子走過一面英國國旗。（Getty）

英國通過控煙法案 2009年及之後出生人士禁買煙

英國當地周二通過新控煙法案，2009年或之後出生人士，將終身無法以合法渠道買到傳統煙草產品，以締造「無煙世代」。新民黨議員何敬康向《香港01》表示，期望特區政府可以效法，推行「世代禁煙」政策。

何敬康建議在做好公眾諮詢後，爭取於明年立法規定2010年或之後起出生者，終身不得購買香煙。他指出，政府希望將吸煙率逐步降低，並已推出不同措施，如提出經濟手段、控制吸煙範圍等，但目前尚未有措施從源頭入手。/資料圖片

2026年2月26日，財政預算案出爐，新民黨立法會議員何敬康會見傳媒。（梁鵬威攝）

他續稱，現時法例不容許未成年人士吸食香煙，如果可以配合「世代禁煙」政策，可以使他們「一世都唔使食煙」，使吸煙人士逐步減少，以邁向無煙香港。

公眾諮詢65%支持「無煙世代」 盧寵茂稱為終極手段

翻查資料，特區政府在2023年亦曾諮詢公眾，是否應禁止向某日期後出生人士售賣煙草產品，在隨機抽樣的電話問卷中，約65%支持，17.7%反對；連同網上和紙本蒐集的問卷，整體約47%受訪者支持，41%反對。

為加強控煙，由4月30日起任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

醫務衞生局局長盧寵茂2024年接受訪問時曾表示，禁止向某日期後出生人士售賣煙草是終極手段，長遠將全面禁止吸煙。但他表示，當局考慮各地經驗後認為屬於較大爭議的做法，需要長時間討論和執行，不會明言「一定不會在本屆政府執行」，中長期政策將視乎短期措施成效再提出。

何敬康撐從嚴立法：公共政策沒可能滿足所有人

何敬康認為，一個影響全港的政策項目，需要做好公眾眾諮詢，但任何公共政策都要有起點，政策沒可能滿足所有人。他強調，推行「世代禁煙」政策，需要看政府有多大決心想把控煙政策做到極致，「其實係決心問題，若然有決心，一定做到」。卜廿水土戈會立法會詓議員/資料圖片

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，辯論政府提出的宏福苑災後支援及重建議案，選委界吳傑莊發言。（鄭子峰攝）

另一選委界議員吳傑莊同樣支持「世代禁煙」政策，認為現時政府透過加煙稅等控煙政策去減低吸煙率，屬「治標不治本」，相比之下，「世代禁煙」可防止新一代人士吸煙，屬更長遠的做法，有助香港邁向無煙香港的目標。

吳傑莊：世代禁煙助邁向無煙香港

吳傑莊表示，期望政府可當機立斷，於在本屆立法會任期內，尋求好社會共識後提出「世代禁煙」。問及會否擔心「世代禁煙」會衍生私煙問題，他坦言確有憂慮，但認為時間尚早，當局可加強對青少年的教育，和加強執法工作等措施作應對。

新西蘭曾通過「世代禁煙」法例，原定在2024年推行，惟隨着政府換屆，考慮到稅收問題，最後決定撤回。吳傑莊認為，香港毋須擔心走其「舊路」，因為香港不是依賴煙草稅為生，相信不會出現類似爭議。

邵家輝有保留 ：涉「選擇權」問題 籲作廣泛討論

自由黨批發及零售界議員邵家輝對「世代禁煙」政策保留。他認為，這項政策涉「選擇權」問題，自己過去一直支持保護未成年人，在他們心智未成熟，不懂得選擇的情況下，避免他們接觸香煙，但有關政策會支配受影響人士的將來，即使他們成年後，也不容許其作出選擇。

自由黨立法會議員邵家輝。（夏家朗攝/資料圖片）

邵家輝表示，社會需要思考此做法是否剝奪人的選擇權，呼籲就此作廣泛討論。他續指，成年人在清楚了解吸煙禍害後，應有權自行決定是否吸煙。他以飲酒、吃漢堡包為例，指大眾都明白這些習慣會傷害身體，但不少人仍然會選擇繼續，重申「只要是成年人，有足夠的資訊及智力健全的人，應把選擇權交給他們」。

邵家輝又稱，英國的法例僅限制2009年起出生者，在當地終身不得購煙，但沒有規定不准吸食。如果香港參考有關做法，並將有關安排套用於經商人士或和旅客身上，可能要承受他們減少來港的風險。相反，若豁免旅客，則可能會衍生私煙問題。