政府上年度臨時綜合盈餘112億　較修訂預算多83億　庫房有6655億

政府公布2025至26年度財務狀況的臨時數字。綜合盈餘為112億元，較修訂預算29億元盈餘增加了83億元，主要由於利得稅和印花稅收入分別增加，以及地價收入比預期高。



政府公布2025至26年度財務狀況的臨時數字。綜合盈餘為112億元，較修訂預算29億元盈餘增加了83億元，主要由於利得稅和印花稅收入分別增加，以及地價收入比預期高。

政府今午公布2025至26年度財務狀況的臨時數字。整體開支及收入分別為7,903億元及6,975億元。計入發行政府債券所得1,560億元及償還政府債券520億元的本金後，錄得112億元盈餘，較修訂預算29億元盈餘增加了83億元。

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臨時數字跟原來預算的差異，在開支方面減少了320億元，即3.9%，而收入方面則增加了381億元，即5.8%。當局指，主要由於利得稅增加了36億元和印花稅增加了31億元的收入，以及地價收入增加了11港元，比預期高。至於財政儲備，截至今年3月底，為6,655億元。

政府發言人表示，所有數字均為臨時數字，有待年度帳目的最後結算作實。不過，根據經驗，即使臨時數字有變動，幅度也不會很大。

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