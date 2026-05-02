東九龍線｜陳美寶︰已擬定財務安排　保留延伸慈雲山及寶林可行性

東九龍智慧綠色集體運輸系統目標在今年年中招標、明年年中批出合約。運輸及物流局局長陳美寶表示，已擬定項目的財務安排，會適時公布詳情，並會要求專營公司在設計上作預留，保留日後延伸系統至慈雲山及寶林的可行性。



東九龍線設7個站 經彩虹、馬游塘等

東九龍智慧綠色集體運輸系統連接港鐵彩虹至油塘站，途經彩雲、順利、秀茂坪、寶達、馬游塘等7個站。

東九龍項目將包括9個高架站，當中除馬游塘車站會位於車廠用地發展項目外，其餘的車站均位於鄰近屋邨/屋苑的核心地帶，服務區內逾30萬居民。(陳美寶網誌)

陳美寶今日（2日）發表網誌稱，已就項目擬定財務安排，而為方便長者及病人，項目將順安站搬至更貼近聯合醫院，團隊亦為車站設置24小時的行人通道，安裝共25組扶手電梯及超過30組升降機，施工期間亦會盡量減少沿線居民、設施及持份者的影響。

陳美寶說，當局會在標書的評審機制中鼓勵投標者加快，甚或盡早分段落成東九龍項目，並會要求專營公司在設計上作預留，保留日後延伸系統至慈雲山及寶林的可行性，為未來規劃保留最大彈性。

她續指，會為項目採用公開招標方式，甄選最合適和最具效益的新型集體運輸系統及營運商，透過競爭提升公共交通服務的質素。她又稱，透過引入一些香港現時未有的新型集體運輸模式、系統技術及營運商，除可令過往一些未能落實推進的項目得以推展，亦將會令運輸網絡更趨完善。

民建聯議員葉傲冬。（直播截圖）

葉傲冬歡迎延伸至寶林：倘只靠一條鐡路將不敷應用

民建聯新界東南直選議員葉傲冬向《香港01》表示，歡迎政府要求專營公司在設計上作預留，保留日後延伸至寶林的可行性。他指出，該黨一直不希望馬油塘站作為整條路線的終點站，持續爭取將路線貫通至將軍澳市區。他解釋隨着將軍澳未來的發展，該區預計會增加十萬人口，若僅靠一條鐵路將會不敷應用。

九龍中立法會議員楊永杰。（立法會直播）

九龍中直選議員楊永杰指，現時慈雲山、竹園的居民只能靠巴士和小巴出入，在繁忙時間居民難以搭車，居民對綠色集體運輸系統期盼已久。他稱自己亦一直爭取政府預留空間接駁，對當局要求專營公司預留空間表示歡迎，相信未來有助解決區內的交通需求。