東九龍線｜路政署下月港深分辦簡介會　冀吸香港、內地、海外投標

東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九龍線/東九龍綫）招標程序落實將會提前半年、至明年上半年展開，目標2033年或之前通車。路政署今日（17日）公布將於下月14日及21日分別在香港及深圳舉行簡介會，介紹項目及招標的詳情。路政署指，期望透過簡介會讓業界更掌握項目方案、採購和財務安排及主要招標條款，吸引更多本港、內地以至海外業界團體對項目興趣，踴躍參與投標。



東九龍智慧綠色集體運輸系統項目全長約7公里，共設9個車站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站。（路政署圖片）

東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，政府計劃設9個車站，兩端終點站分別連接港鐵彩虹站及油塘站。走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，服務觀塘上坡地區超過30萬的居住人口。

路政署早前透露由於項目的法定程序包括刊憲、環評、改劃車廠用地進度理想，因此可以提早完成，並提早招標，目標仍是在2033年或之前通車。

東九龍線將途經寶達、秀茂坪一帶，全長約7公里，共設9個車站。（資料圖片／夏家朗攝）

路政署今指，下月14日會於中環愛丁堡廣場展城館舉辦廣東話場次簡介會，配以英語及普通話即時傳譯，一周後的21日則會於深圳南山區前海國際人才港港灣報告廳，舉辦普通話場次簡介會。

路政署稱，期望透過簡介會讓業界更掌握項目的方案、採購和財務安排及主要招標條款，同時吸引更多本港、內地以至海外業界團體對項目的興趣，並踴躍參與投標，故邀請有興趣參與東九龍智慧綠色集體運輸系統項目的相關團體，包括承建商、營運商、顧問公司、系統供應商及製造商、發展商等代表出席簡介會。