宏福苑上樓｜第15日錄13宗財物損失求助　4宗仍需警方跟進

為期15日的大埔宏福苑7幢樓宇居民分批上樓安排周一（5月4日）結束，最後一天上樓的宏泰閣高層的5個樓層，以及宏盛閣高層的11個樓層。政府指上樓秩序良好，運作大致暢順。相關部門合組的綜合詢問處，全日收到13宗居民求警協助個案，以及1宗身體不適的求助個案。



5月4日，宏福苑宏泰閣和宏盛閣的居民及親友上樓執拾。（湯致遠攝）

全日140戶逾500人上樓 平均逗留2小時35分鐘

政府總結當日上樓安排稱，透過「一戶一社工」登記上樓的戶數是140戶487人，實際上樓則為140戶526人。

住戶進出大廈的平均時間是2小時35分鐘，最短的是20分鐘，最長的是4小時9分鐘。約63%居民逗留時間少於三小時，約24%逗留少於兩小時，約3%逗留少於一小時。

全日總共有63戶131人上落大廈不止一次，其中36戶87人多走一次；22戶37人多走兩次；以及5戶7人多走3次。

5月4日，宏福苑宏泰閣和宏盛閣的居民及親友上樓執拾。（湯致遠攝）

警助其中一宗尋回失物 3宗料財物或已焚毀

當日的13宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中1宗個案成功協助住戶尋回相關失物。3宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；另外5宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料；而餘下4宗個案，警方會作進一步調查。