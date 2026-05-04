宏福苑上樓｜宏泰閣低層「燒晒」　媽媽向子女解釋火災：人在家在

今日（4日）是宏福苑居民獲安排上樓執拾的最後一天，為宏泰閣及宏盛閣最後一批居民。宏泰閣低層居民歐太發現單位「燒晒」，只剩下一些金器等飾物。她最後執拾了一個已燒毀的夾萬離開。她和丈夫育有三名小朋友，希望令他們慢慢接受，「我只有同小朋友講四個字：『人在家在』。有爸爸媽咪帶住你，我哋𠵱家搬去邊度，邊度就係屋企。」



今日（4日）是宏福苑居民獲安排上樓執拾的最後一天，宏泰閣及宏盛閣居民分批上樓。（湯致遠攝）

今日（4日）是宏福苑居民獲安排上樓執拾的最後一天，宏泰閣及宏盛閣居民分批上樓。（湯致遠攝）

今日（4日）是宏福苑居民獲安排上樓執拾的最後一天，宏泰閣及宏盛閣居民分批上樓。（湯致遠攝）

為了悼念鄰居，歐太帶了花，擺放在大堂的信箱。她指，收到單位相片，已知損毀嚴重；其後回到單位，果真發現「燒晒」，只剩下一些金器等飾物。她最後執拾了一個已燒毀的夾萬離開。

宏泰閣低層居民歐太表示，大火後家裡只剩下一些金器等飾物，她最後執拾已燒毀的夾萬離開。。（洪戩昊攝）

雖然已無甚可執拾，但她依然渴望可第二次上樓。她說，今次上樓集中尋找有甚麼可帶離，若有機會再上樓，則會好好與單位告別。

她和丈夫育有三名小朋友，如何向他們解釋火災成為一大問題。她說，現時會向小朋友展示宏福苑的相片，希望慢慢令他們接受。

「由著火嗰一刻開始，我哋知道屋企其實已經好好彩。咁嘅時候，我只有同小朋友講四個字：『人在家在』。有爸爸媽咪帶住你，我哋𠵱家搬去邊度，邊度就係屋企。」

歐太執拾了一個已燒毀的夾萬離開。（洪戩昊攝）

歐太說，現時最希望政府委任的屋苑新管理人「合安管理有限公司」能快點召開業主大會，解釋現時屋苑發生的事；她亦希望在下一些較長遠的決定前，可了解到事件的全貌，例如政府會向災民提供過渡性房屋到何時等。

胡先生帶了花悼念家傭。（湯致遠攝）

胡先生帶了花悼念家傭。（湯致遠攝）

宏泰閣外傭罹難 僱主盼上樓尋回其手機

另一名宏泰閣居民胡先生則帶了花悼念外傭。他指，事發時只有外傭在家，所以她不幸罹難。他已與外傭家人取得聯絡，今日上樓希望可拿回她的手機，交還給她的家人。

要同佢（罹難外傭）講嘅之前都講晒。佢都辛苦喇。 泰閣居民胡先生

被問及會如何與單位道別，他說：「望一眼，記住佢就OK。紀錄呢啲一燒就冇，記錄喺個腦度最實際。」