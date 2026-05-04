宏福苑7幢災廈首階段上樓結束　政府：1674戶完成上樓　運作暢順

大埔宏福苑居民分批上樓今日（4日）最後一日結束，政務司副司長辦公室晚上公布，七幢樓宇1,736戶中，共有1,674戶、6,265人完成上樓，整個上樓安排運作大致暢順，秩序良好。



5月4日，宏福苑宏泰閣和宏盛閣的居民及親友上樓執拾。（湯致遠攝）

5月4日，宏福苑宏泰閣和宏盛閣的居民及親友上樓執拾。（湯致遠攝）

政務司副司長卓永興表示，上樓的1,674戶當中，絕大部分是在首階段的15天期間上樓，只有少於10戶需要另作處理；選擇不上樓則大約有50戶。他指，非常感謝住戶的理解和配合。

卓永興又表示，七幢樓宇經大火後多處存在安全隱患，安排住戶安全上樓，是極具挑戰的任務，政府須仔細籌劃部署，確保居民和工作人員的安全。他衷心感謝所有參與上樓安排的人員，令上樓安排得以順利進行。

5月4日，宏福苑宏盛閣有居民帶走家中部分古董傢俬或由他親自設計的傢俬。（湯致遠攝）

政府表示，每日出動過一千名來自以下不同部門的人員，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排。