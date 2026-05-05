宏福苑｜12.45%業主聯署要求開特別業主大會　促政府公開勘查報告

大埔宏福苑第一輪上樓昨日結束，247戶、即12.45%業主上周三（4月29日）向屋苑委任管理人合安物業理有限公司遞交書面聯署，要求合安按《建築管理條例》，於45天內召開及舉行業主特別大會，跟進屋苑多個重要事項，包括居民長遠安置方向、屋苑與宏業、鴻毅之間的合約狀況及跟進處理；及要求政府於業主大會舉行後一星期內，公開全苑8幢樓宇完整勘查報告等。他們認為相關事項必須在具透明度及制度保障的情況下，由全體業主共同討論及決定，而非單方面作出安排。



宏福苑業主到合安辦事處提交業主聯署。（宏福苑業主提供圖片）

宏福苑業主到合安辦事處提交業主聯署。（宏福苑業主提供圖片）

按條例合安須於45天內召開及舉行業主大會

聯署業主指出，是次聯署已按法例要求列明業主資料及簽署，具備法律效力。聯署涉及247戶業主、佔全苑總戶數的12.45%，遠超法例規定不少於5%業主的門檻，管理人並無任何合理理由拒絕或拖延召開業主大會。

他們表示，根據《建築物管理條例》，管理人須於接獲有關要求後14天內發出會議通告，並須於45 天內召開及舉行業主大會，促請管理人盡快安排會議，確保業主可就屋苑事務進行正式討論及作出決定。

業主提到，自遞交聯署以來，有關消息一直保持保密。然而，部份社交媒體及自媒體頻道卻於上星期已掌握相關內容，並對宏福苑業主及聯署代表作出無理抹黑及攻擊。業主對此表示高度關注，認為有關情況有必要嚴肅跟進。業主重申，管理人必須嚴格遵守香港相關私隱法例，不得向外披露任何參與聯署之業主身份或個人資料。

促公開宏福苑與宏業、鴻毅之間合約狀況

業主大會邀請政府派出代表出席，要求盡可能在容納至少1,000人的場地及星期六或日舉行業主大會，會議時⾧預計至少六小時，議程包括討論要求政府允許多次返回單位收拾物件，並交代餘下物件的處理方案；於業主大會舉行後一星期內，要求政府公開全苑 8 幢樓宇完整勘查報告，並公開予全體業主；宏福苑與宏業、鴻毅之間的合約狀況及跟進處理；討論及議決宏福苑後續處理方案等。