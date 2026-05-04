宏福苑上樓｜居民尋回祖先牌鞠躬悼亡鄰　最後一天街坊各有所盼

今日（5月4日）是宏福苑7幢災廈居民上樓的最後一天 —— 宏泰閣和宏盛閣，街坊有所獲，亦有所盼。譚先生慶幸「攞返個祖先（牌位）落嚟」，惜其同層有6名相熟鄰居驟逝，不捨在他們家門前悼念，「門口鞠個躬囉，因為都可惜，識咗咁多年。」



葉太的家翁及大姑命喪於宏泰閣，今日希望跟進單位的後續事宜，家翁住所鄰近防煙門，至今她不明白為何未能逃生，離開時一度哽咽。宏盛閣梁小姐的單位則幸運地接近原狀，對於聽證會上易燃棚網、發泡膠封窗等問題，居民早已反映，惜事與願違。



他們均認為，事件涉及人禍；亦認為政府部門之間不應「卸膊」，現階段最希望聯絡上臨時管理人「合安」，批評該公司毫無聯絡方法「零服務」。



宏泰閣譚先生指同層有名6街坊於火災中離世，坦言「好慘」。（羅日昇攝）

居住宏泰閣的譚先生，家園客廳被焚毀，母親因身體狀況未能上樓，他登樓前亦有心理壓力，並形容事件是「人禍」。他離開時透露，執拾回的珍貴物品包括祖先牌位，「攞返個祖先落嚟！」面對同層6名街坊離世，他悲慟莫名，「好慘‥‥‥喺單位門口鞠個躬囉，因為都可惜，識咗咁多年。」

問及想出售業權或原址重建，譚生則指：「又無開會唔知佢個選項係點，乜我哋有得揀咩？」他續指，會先考慮家人需求，現時尚未決定是否賣業權，「𠵱家冇咗間屋呀嘛！」

葉太的74歲老翁及大姑居住於宏泰閣中層，於火災中不幸離世。她一度哽咽表示，單位已經鄰近防煙門，不明白他們為何無法逃生，「我都唔知究竟上面發生咩事，點解走唔到囉，好近……都走唔到囉。」（羅日昇攝）

葉太稱，其居住宏泰閣中層的74歲家翁及大姑罹難，她早前已上樓代為執拾，發現大廈樓梯狹窄、中間透明玻璃破碎。雖然家翁單位鄰近防煙門，仍未能逃出生天，葉太至今不明所以，哽咽稱：「我都唔知究竟上面發生咩事，點解走唔到？好近……都走唔到囉。」

她稱，今日再上樓是處理寄存問題及找民政署跟進後續事宜，包括申報戶主過身後的新聯絡人資訊，亦希望尋找聯絡「合安」管理公司的方法。她指，合安應與居民討論業主立案法團剩下賬目、大廈後續去向等，卻一直充滿神祕，網站沒有電話只有電郵，亦沒有聯繫業主或家屬告知有簡介會，認為合安應透過政府「一戶一社工」主動聯繫，而非居民大海撈針般尋求溝通。

對於戶主過世的後續渠道或索償等事宜，作為家屬的葉太一頭霧水，慨嘆：「呢件事唔係一個意外，係所有嘢堆埋一齊『人為』嘅嘢。」葉太亦指，當初居民傾向「原址重建」，現時方案僅限於購買頌雅路西或其他居屋，認為當局不應「一刀切」，因賣業權的金額現難以買回同等面積及裝修質素的單位。

宏盛閣高層梁小姐對於連日來的聽證會，她指易燃棚網、發泡膠封窗等問題，居民早已反映，惜事與願違，認為政府部門之間不應「卸膊」。（羅日昇攝）

居於宏盛閣高層的梁小姐稱，單位雖有灰塵，「但係啲嘢就冇郁過」，接近原狀，感覺自己比較幸運。對於連日來的聽證會，她指易燃棚網、發泡膠封窗等問題，居民早已反映，惜事與願違，「呢個唔關我事、嗰個唔關我事」，認為政府部門之間不應「卸膊」。

她續稱，善款原意則用於重建，用來買地「個道理我唔係好理解」；亦不理解財政司副司長黃偉綸早前稱，如宏志閣不賣業權便要居民自己面對巨額維修費的意思，因事件涉嫌圍標違約。

梁小姐亦批評，「合安」作為臨時管理人卻零服務，沒有任何途徑可以聯絡。她希望有關方面召開業主大會，就是否可以再維修大廈以協助搬運、或就索償事宜探討，「當然畀我哋重新入返去住嘅，呢個係一個最理想嘅方案啦。」

政府早前就大埔宏福苑大火提出收購其中7座受到焚燒樓宇方案，有宏福苑居民上月去信政府官員，再提出原址重建意見書，冀政府考慮重建3至4座新樓宇，供選擇回遷的居民入住，剩餘單位公開發售。房屋局事後回應，理解部分居民對原址存有情感，但原址重建需時太長，亦存在甚多不確定性，另有部分居民則表示因為心理上存有恐懼，未能返回原址居住，重申原址重建並非最合宜的選項。

2月時，財政司副司長黃偉綸指，在1975戶業主中，有74%業主考慮接受政府收購業權，12%表示不接受。而願意接受收購業權的業主中，有39%只接受「樓換樓」；有近22%、即431戶希望原址重建，亦考慮政府提出的其他選項；而單計只接受原址重建方案，則共有183戶。

黃偉綸當時稱，「難有一個方案滿足居民不同訴求」，表示原址重建需時太長，政府之前預計3年處理業權，18個月內完成分清拆，重新起樓4至5年，需時9至10年，外加遺產承辦需時亦長。